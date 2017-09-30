Мотострелки из России и Пакистана совершили марш-бросок в горы на учениях

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мотострелки Южного военного округа (ЮВО) и Пакистана на учениях "Дружба-2017" совершили марш-бросок, преодолев перевал высотой более 2,3 тысячи метров в горах Кавказа, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"В условиях высокогорья военнослужащие разбили автономный лагерь, используя подручные материалы. Российские военные поделились опытом создания скрытых убежищ и замаскированных шалашей", — сказал он.

Астафьев сообщил, что мотострелки блокировали и атаковали отряд условного незаконного вооруженного формирования в ущелье. Огневое прикрытие со стороны отвесных склонов организовали специалисты из Пакистана. Следующим этапом совместной тренировки стал захват "языка".

Как отметил Астафьев, на учениях военнослужащие отработали навыки ведения огневого прикрытия, захвата и блокирования. Тренировка военных проходила в условиях, максимально приближенных к боевым, с соблюдением режима скрытного перемещения в горной местности, на высоте 2,3 тысячи метров.

В совместном российско-пакистанском учении "Дружба-2017" принимают участие более 200 военнослужащих России и Пакистана. Учение "Дружба-2017" продлится до 4 октября текущего года.