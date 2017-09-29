Российская техника выпускается не для парадов, а для войны, заявил Рогозин

ТУЛА, 29 сен — РИА Новости. Российская военная техника создается для войны, а не для парадов, это подтвердила успешная военная операция РФ в Сирии, заявил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на праздновании юбилея тульского Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова (КБП, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех).

"Успешная операция наших вооруженных сил в Сирии показала высочайшую надежность нашей боевой техники, как авиации, так и техники, которая применяется непосредственно на поле боя. Наша техника выпускается не для парадов, наша техника — это техника, которая необходима для войны", — сказал Рогозин.

Рогозин отметил, что на КБП появился новый цех модернизации техники. По его словам, это говорит о том, что предприятие активно развивается, "причем развивается в тот момент, когда кому-то хотелось разорвать Россию в клочья".

"То, что будет в этом цеху, — это придание новой жизни той надежнейшей технике, которая создавалась еще советскими инженерами и конструкторами, но с максимальным повышением боевых возможностей за счет приобретения нового боевого модуля", — сказал Рогозин.

Также во время торжественного открытия памятника академику Шипунову на предприятии Рогозин заявил, что именно под руководством Шипунова было создано "оружие победы", которое действительно работает и которое позволило сберечь огромное количество жизней военнослужащих. Рогозин также отметил, что именно задел, реализованный под руководством Шипунова, создал перспективу для российских сухопутных войск на долгие годы. Он напомнил, что именно по предложению Шипунова, поддержанному президентом РФ, ВПК, Минобороны, сегодня воссоздан институт генеральных конструкторов, и пожелал продолжателям его дела не терять творческого азарта.

АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова" — научно-производственный центр, создающий системы высокоточного оружия ближней тактической зоны и современное стрелково-пушечное и гранатометное вооружение. КПБ отмечает 29 сентября 90 лет со дня основания. Специалистами предприятия были разработаны такие системы вооружения, как зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и проходящая в настоящее время испытания морская версия системы "Панцирь-М", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", боевой модуль Бахча и автомат-амфибия АДС.

Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от взятых обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.