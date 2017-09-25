"Алмаз-Антей": концерн "Авангард" возглавил Александр Ведров

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Новым генеральным директором Московского машиностроительного завода (ММЗ) "Авангард" (входит в концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей"), сменившим на этом посту Ахмета Мухаметова, стал замгендиректора "Алмаз-Антея" Александр Ведров, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе концерна.

Ранее в "Алмаз-Антее" сообщили, что в связи с превышением должностных полномочий Мухаметов, работавший в "Авангарде" с 1975 года, досрочно отстранен от должности. Среди последних проектов, над которыми должно было начать работать предприятие, — поставка нескольких сотен экспортных вариантов ракет для ЗРС С-400 по соглашению, готовящемуся к подписанию с Индией.

"Вместо Мухаметова "Авангард" возглавил заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров (должность заместителя гендиректора концерна также осталась за ним)", — сказал собеседник агентства.

"Авангард" является крупнейшим в России производителем ракетных комплексов. Основная сфера деятельности — производство ракет ПВО и ПРО (С-300, С-400 и другие). С 2002 года завод входит в состав ПВО "Алмаз-Антей" — российского концерна, объединяющего предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружения (ПВО и ПРО).