Пакистанские военные прибыли в Россию на учения "Дружба-2017"

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пакистанские военные прибыли в Россию на совместные учения "Дружба-2017", сообщил в субботу начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Военнослужащие Исламской Республики Пакистан прибыли в Карачаево-Черкесию на территорию горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) для участия в совместных российско-пакистанских учениях "Дружба-2017". Учения проходят с 22 сентября по 4 октября на горном полигоне в районе населенного пункта Нижний Архыз", — сказал он.

Всего в учениях принимают участие около 200 военных, в том числе более 70 горных стрелков из Пакистана и более 100 военных горной мотострелковой бригады ЮВО.