Нагоняй вместо поощрения: как офицер Петров предотвратил войну в 1983 году

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Советский подполковник Станислав Петров, распознавший 26 сентября 1983 года ошибочный сигнал об американском ракетно-ядерном ударе и предотвративший пуск ракет по целям в США, вместо поощрения получил нагоняй от начальства и был вынужден уволиться с военной службы, рассказал РИА Новости в четверг научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Луч Солнца как ракета

Станислав Евграфович Петров родился 7 сентября 1939 года во Владивостоке. Окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище. В 1972 году был направлен служить на подмосковный командный пункт Серпухов-15. В его обязанности входил контроль за исправным функционированием космических аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении.

В ночь на 26 сентября 1983 года он находился на посту оперативного дежурного системы. На компьютере центра обработки информации со спутника появилось сообщение с высокой степенью достоверности о запуске пяти межконтинентальных баллистических ракет в ядерном оснащении с территории США.

"Дежуривший тогда подполковник Станислав Петров находился в том состоянии, когда от решения одного человека могла зависеть судьба всего мира, прими он решение, которое было положено по правилам. Он должен был оповестить свое командование, дальше оповещалось советское руководство и приводилась в действие система ответного удара", — сказал Мягков, отметив, что, обладая инженерными знаниями и аналитическим умом, Петров сумел вычислить, что американцы пустили ракету из одной точки — это не могло произойти в случае массированного удара.

"Он начал сомневаться, и, в конце концов, принял правильное решение, что это ошибка системы. Как потом выяснилось, солнечные лучи, отражаясь от облаков, засветили советские датчики обнаружения", — уточнил научный директор РВИО.

Собеседник агентства отметил, что командиры подполковника не оценили по достоинству его вклад в дело укрепления мира.

"Станислав Петров потом получил нагоняй от начальства, был вынужден уволиться, лежал в больнице. И международные премии нашли его уже в последующее время. Но это, действительно, тот уникальный случай, когда мы стояли на пороге катастрофы из-за ошибки, произведенной техникой, но именно человеческий фактор смог спасти и нас, и нашу страну, и весь мир от ядерной катастрофы", — сказал Мягков.

Награжден за рубежом

Из-за режима секретности о поступке Петрова стало известно лишь в 1993 году. В 2006 году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке он получил награду общественной организации "Ассоциация граждан мира" с гравировкой "Человеку, который предотвратил ядерную войну". В 2012 году в германском Баден-Бадене Петров был удостоен премии немецких СМИ. В 2013 году в ФРГ ему была вручена "Дрезденская премия за предотвращение конфликтов и насилия".

Петров скончался 19 мая 2017 года в Подмосковье, о чем стало известно лишь в сентябре 2017 года.

© РИА Новости / Сергей Пирогов Российскому офицеру Станиславу Петрову вручена Дрезденская премия за предотвращение ядерной войны © РИА Новости / Сергей Пирогов Российскому офицеру Станиславу Петрову вручена Дрезденская премия за предотвращение ядерной войны

СССР вынудили отвечать



Мягков считает, что наверняка не было бы такого ожесточенного противостояния, и подобных рисков, если бы США не проводили курс на втягивание Советского Союза в гонку вооружений, не обострили до предела конфликты, связанные с ядерным оружием.

"Советский Союз был вынужден отвечать", — подчеркнул он, добавив, что "холодная война" являлась противостоянием двух блоков, Советского и Западного, которые использовали все ресурсы для приобретения геополитического, идеологического и экономического превосходства в мире.

"На мой взгляд, источником холодной войны явились итоги Второй мировой войны. Здесь основную ответственность несут США, потому что именно они стали первыми обладателями ядерного оружия, применили его в Японии и с конца 1945 года разрабатывали план нанесения ядерного удара по Советскому Союзу. Конечно, ядерный фактор являл в холодной войне ключевую роль", — отметил Мягков.

По его словам, к началу 1960-х годов СССР обладал на порядок меньшим количеством ядерных боеголовок и находился в невыгодном положении, что побудило советское руководство принимать жесткие экономические меры с целью повысить военный, прежде всего — ядерный потенциал.

Урок для Америки

"Тем не менее, в годы холодной войны существовал ряд кризисных моментов, которые мы сегодня изучаем и делаем выводы, чтобы больше не допустить такого противостояния, когда мир стоял на грани ядерной катастрофы и мог обратиться в пепел. Это период Корейской войны, когда США преобладали над нами по количеству ядерного боезапаса, это Карибский кризис 1962 года, когда до войны оставалось буквально протянуть руку. В обоих случаях большая доля ответственности лежит на США", — заявил научный директор РВИО.

По мнению Мягкова, "американцы должны сделать выводы из этой ситуации".

"Ведь как СССР в то время, так и сегодняшняя Россия готова нанести в случае нападения ответный ядерный удар. Давайте зададимся вопросом, а могли ли быть такие люди (как подполковник Петров — ред.) в американских штабах и в американских пунктах технического обнаружения ракет? Это тоже важный урок не только для нас, но и для них", — заявил собеседник РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможности увековечения памяти Петрова в России, он сказал, что "Российское военно-историческое общество готово рассмотреть такую инициативу".