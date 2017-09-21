Нагоняй вместо поощрения: как офицер Петров предотвратил войну в 1983 году

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Советский подполковник Станислав Петров, распознавший 26 сентября 1983 года ошибочный сигнал об американском ракетно-ядерном ударе и предотвративший пуск ракет по целям в США, вместо поощрения получил нагоняй от начальства и был вынужден уволиться с военной службы, рассказал РИА Новости в четверг научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Луч Солнца как ракета
Станислав Евграфович Петров родился 7 сентября 1939 года во Владивостоке. Окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище. В 1972 году был направлен служить на подмосковный командный пункт Серпухов-15. В его обязанности входил контроль за исправным функционированием космических аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении.
В ночь на 26 сентября 1983 года он находился на посту оперативного дежурного системы. На компьютере центра обработки информации со спутника появилось сообщение с высокой степенью достоверности о запуске пяти межконтинентальных баллистических ракет в ядерном оснащении с территории США.
"Дежуривший тогда подполковник Станислав Петров находился в том состоянии, когда от решения одного человека могла зависеть судьба всего мира, прими он решение, которое было положено по правилам. Он должен был оповестить свое командование, дальше оповещалось советское руководство и приводилась в действие система ответного удара", — сказал Мягков, отметив, что, обладая инженерными знаниями и аналитическим умом, Петров сумел вычислить, что американцы пустили ракету из одной точки — это не могло произойти в случае массированного удара.
"Он начал сомневаться, и, в конце концов, принял правильное решение, что это ошибка системы. Как потом выяснилось, солнечные лучи, отражаясь от облаков, засветили советские датчики обнаружения", — уточнил научный директор РВИО.
Собеседник агентства отметил, что командиры подполковника не оценили по достоинству его вклад в дело укрепления мира.
"Станислав Петров потом получил нагоняй от начальства, был вынужден уволиться, лежал в больнице. И международные премии нашли его уже в последующее время. Но это, действительно, тот уникальный случай, когда мы стояли на пороге катастрофы из-за ошибки, произведенной техникой, но именно человеческий фактор смог спасти и нас, и нашу страну, и весь мир от ядерной катастрофы", — сказал Мягков.
Награжден за рубежом
Петров скончался 19 мая 2017 года в Подмосковье, о чем стало известно лишь в сентябре 2017 года.
СССР вынудили отвечать
Мягков считает, что наверняка не было бы такого ожесточенного противостояния, и подобных рисков, если бы США не проводили курс на втягивание Советского Союза в гонку вооружений, не обострили до предела конфликты, связанные с ядерным оружием.
"Советский Союз был вынужден отвечать", — подчеркнул он, добавив, что "холодная война" являлась противостоянием двух блоков, Советского и Западного, которые использовали все ресурсы для приобретения геополитического, идеологического и экономического превосходства в мире.
По его словам, к началу 1960-х годов СССР обладал на порядок меньшим количеством ядерных боеголовок и находился в невыгодном положении, что побудило советское руководство принимать жесткие экономические меры с целью повысить военный, прежде всего — ядерный потенциал.
Урок для Америки
По мнению Мягкова, "американцы должны сделать выводы из этой ситуации".
"Ведь как СССР в то время, так и сегодняшняя Россия готова нанести в случае нападения ответный ядерный удар. Давайте зададимся вопросом, а могли ли быть такие люди (как подполковник Петров — ред.) в американских штабах и в американских пунктах технического обнаружения ракет? Это тоже важный урок не только для нас, но и для них", — заявил собеседник РИА Новости.
Отвечая на вопрос о возможности увековечения памяти Петрова в России, он сказал, что "Российское военно-историческое общество готово рассмотреть такую инициативу".