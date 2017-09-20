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Безопасность

Защитили Союзное государство: военные завершили учения "Запад-2017"

Сюжет:
Учения "Запад-2017" (163)
19:2920.09.2017
(обновлено: 19:31 20.09.2017)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВертолеты Ми-8 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017Вертолеты Ми-8 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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ПОЛИГОН БОРИСОВО (Минская обл.), 20 сен — РИА Новости. Последний день российско-белорусских учений "Запад-2017" показал слаженность военных, которые "защитили Союзное государство" под дождем и в присутствии большого количества иностранных наблюдателей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017
© РИА Новости / Виктор Толочко
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"Цели достигнуты": Лукашенко высоко оценил учения "Запад-2017"
Последний день проведения "Запада-2017" стал самым важным не только потому, что объединённые силы вооруженных сил Белоруссии и России должны были "уничтожить противника и восстановить территориальную целостность Союзного государства", но и потому, что этот день был открытым для посещения журналистов и наблюдателей.

Приглашение посетить маневры приняло большое количество иностранных журналистов, наблюдателей со стороны международных организаций и отдельных государств. Польша, Германия, Эстония, Литва, Венесуэла, Украина, Сирия, Япония, Венгрия, Норвегия, Швеция, Канада, США, Финляндия, Великобритания, Армения и другие страны прислали своих представителей.

Подобное пристальное внимание объясняется тем, что учения еще задолго до их начала вызвали настоящую истерию в странах Запада. Многие западные руководители заявляли, что эти не самые масштабные маневры представляют опасность, так как Россия может "забыть" часть военных и техники после проведения учений, а количество заявленных военных (12 тысяч 700 человек) гораздо ниже реального. Однако иностранные представители отказывались комментировать степень прозрачности и открытости проведения маневров. Исключение сделал представитель НАТО, заявив, что он видит открытость и прозрачность "Запад-2017".

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"Запад-2017": залпы РСЗО, удары Су-25 и маневры кораблей Балтфлота

Дождь — не помеха

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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Лукашенко объяснил, почему наблюдал за учениями "Запад" отдельно от Путина
Активная фаза завершающего этапа маневров началась с приездом президента Белоруссии Александра Лукашенко, для которого, по его собственному заявлению, эти маневры "Запад" стали не первыми – он принимал участие в качестве лейтенанта в маневрах "Запад-81".

С приездом белорусского лидера пошел сильный дождь, однако это не помешало военным, а, наоборот, создало эффект реальности происходящих "боевых действий".

Было видно, что действия российских и белорусских военных произвели серьезное впечатление на журналистов и наблюдателей. Это, действительно, было очень эффектным и красочным шоу. Военнослужащие задействовали все виды техники для борьбы с условным противником – гаубицы, реактивные системы залпового огня, авиацию, танки и многое другое. И, наконец, "противник" был разгромлен. "Войска восстановили территориальную целостность Союзного государства, закрепившись на достигнутом рубеже", — объявил диктор по громкой связи.

Даже украинский наблюдатель отметил зрелищность и слаженность работы российских и белорусских военнослужащих. "Было эффектно. Зрелищно. Техника новая, хорошая, видна слаженность подразделений", — сказал Игорь Кондюк, добавив, что не хотел бы комментировать степень открытости проведения маневров.

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© РИА Новости
Путин наблюдал в бинокль за учениями "Запад-2017" под Петербургом

Смартфоном по опасениям

Владимир Путин во время инспекции учений Запад-2017. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
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В Кремле отреагировали на жалобы президента Литвы на учения "Запад-2017"
Некоторые наблюдатели, впечатленные ярким зрелищем, записывали его на камеры своих смартфонов. Тревоги и опасения, по всей видимости, сменились восторгом от увиденного яркого шоу, что дает повод думать о том, что некоторые западные политики могут остаться в одиночестве, отстаивая свою позицию, согласно которой эти маневры носят какую-либо угрозу и проходят в атмосфере скрытности.

Кроме того, многих присутствующих удивила стойкость солдат, выстроенных на плацу под проливным дождем и ожидающих награждения от президента Белоруссии. Они дождались своих наград. Лукашенко вручил наиболее отличившимся наградные часы, но и сам не ушел с пустыми руками. Министр обороны Белоруссии преподнес в подарок президенту пистолет ТТ.

Лукашенко произнес речь по итогам учений, отметив символичность маневров на белорусской земле, "где в годы Великой Отечественной войны было небывалое по масштабам всенародное сопротивление агрессору". "Мы свято помним и гордимся поколением победителей", — сказал он, объявив о завершении "Запад-2017".

Российско-белорусские учения "Запад-2017"
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ российско-белорусских учения "Запад-2017" задействованы больше 12 тысяч военных, сотни единиц наземной техники и десятки - авиации.Военнослужащий во время тактических учений Запад-2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В российско-белорусских учения "Запад-2017" задействованы больше 12 тысяч военных, сотни единиц наземной техники и десятки - авиации.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкВ России учения проходят на полигонах Лужский и Струги Красные в Ленинградской и Псковской областях, а также на полигоне Правдинский в Калининградской области.Военная техника во время совместных стратегических учений вооружённых сил России и Белоруссии Запад-2017
© РИА Новости / Павел Герасимов
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В России учения проходят на полигонах Лужский и Струги Красные в Ленинградской и Псковской областях, а также на полигоне Правдинский в Калининградской области.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкПрактические действия учений в Белоруссии будут отрабатываться на шести полигонах: Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповичском, Ружанском, и Домановском, а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь.Военнослужащий штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ во время учений Запад-2017
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Практические действия учений в Белоруссии будут отрабатываться на шести полигонах: Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповичском, Ружанском, и Домановском, а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин посетил полигон Лужский и понаблюдал за ходом российско-белорусских учений.Владимир Путин во время инспекции учений Запад-2017. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин посетил полигон Лужский и понаблюдал за ходом российско-белорусских учений.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкВо время учений на Лужском полигоне для поражения воздушных целей применялись зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения.Взрывы во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Во время учений на Лужском полигоне для поражения воздушных целей применялись зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкПо легенде учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований просочились через границу для проведения терактов и диверсий. Войскам была поставлена задача обезвредить противника, захватившего большое число легкомоторных самолетов и беспилотников.Военнослужащие вооруженных сил РФ во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
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По легенде учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований просочились через границу для проведения терактов и диверсий. Войскам была поставлена задача обезвредить противника, захватившего большое число легкомоторных самолетов и беспилотников.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкУничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 и боевой машины "Терминатор", — бомбовыми ударами фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, неуправляемыми авиационными ракетами с ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.Вертолёты Ка-52 Аллигатор во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в фотобанк
Уничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 и боевой машины "Терминатор", — бомбовыми ударами фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, неуправляемыми авиационными ракетами с ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкНа террористов был также выброшен тактический и оперативный десант. В результате скоординированной атаки с земли и воздуха бандиты были блокированы, а затем уничтожены.Минометный расчет вооруженных сил РФ во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в фотобанк
На террористов был также выброшен тактический и оперативный десант. В результате скоординированной атаки с земли и воздуха бандиты были блокированы, а затем уничтожены.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ рамках российско-белорусских учений 20 российских кораблей успешно выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по мишеням на Балтике. Помимо артиллерийских стрельб, малые ракетные корабли и катера отработали выполнение электронных ракетных пусков по кораблям условного противника.Большой десантный корабль Минск во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений Запад-2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
В рамках российско-белорусских учений 20 российских кораблей успешно выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по мишеням на Балтике. Помимо артиллерийских стрельб, малые ракетные корабли и катера отработали выполнение электронных ракетных пусков по кораблям условного противника.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ рамках учений более тысячи артиллеристов и мотострелков 11-го армейского корпуса Балтийского флота отработали комплекс действий в наступлении. С воздуха сухопутную группировку прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации БФ.Механик водитель БМП-2 во время тактических учений мотострелковых подразделений Балтийского флота в рамах стратегических учений Запад-2017 на полигоне Правдинский в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
В рамках учений более тысячи артиллеристов и мотострелков 11-го армейского корпуса Балтийского флота отработали комплекс действий в наступлении. С воздуха сухопутную группировку прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации БФ.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа полигоне Борисовский в Болоруссии танкисты Западного военного округа остановили продвижение бронетехники условного противника залповым огнем из танковой засады.Во время совместных стратегических учений (ССУ) Запад-2017 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на полигоне Лужский
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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На полигоне Борисовский в Болоруссии танкисты Западного военного округа остановили продвижение бронетехники условного противника залповым огнем из танковой засады.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПодразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразили атаки условного противника на передовой и вовлекли его в огневой мешок. В ходе учений была проверена подготовка вооружения и боевой техники, организация выбора огневых позиций, оборудования окопов, маскировки огневых позиций артиллерийских и минометных расчетов.Бронетранспортер БТР-80 во время тактических учений мотострелковых подразделений Балтийского флота в рамах стратегических учений Запад-2017 на полигоне Правдинский в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразили атаки условного противника на передовой и вовлекли его в огневой мешок. В ходе учений была проверена подготовка вооружения и боевой техники, организация выбора огневых позиций, оборудования окопов, маскировки огневых позиций артиллерийских и минометных расчетов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкДесантники ВДВ уничтожили около 40 беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях "Запад-2017".Военные специалисты во время проверки президентом РФ Владимиром Путиным действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения Запад-2017 на полигоне Лужский
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Десантники ВДВ уничтожили около 40 беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях "Запад-2017".
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкДля уничтожения целей на Лужском полигоне использовались комплексы войсковой ПВО ЗРК "Стрела-10М", переносные ЗРК "Игла" и ЗУ-23, установленные на БТР-Д.Взрывы во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Для уничтожения целей на Лужском полигоне использовались комплексы войсковой ПВО ЗРК "Стрела-10М", переносные ЗРК "Игла" и ЗУ-23, установленные на БТР-Д.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкКорабельная ударная группа состоящая из корветов Балтийского флота "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" на учениях, проходивших на Балтике, уничтожила воздушные цели условного противника, роль которого выполняли фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота.Корвет Стерегущий во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений Запад-2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Корабельная ударная группа состоящая из корветов Балтийского флота "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" на учениях, проходивших на Балтике, уничтожила воздушные цели условного противника, роль которого выполняли фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота.
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