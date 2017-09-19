Ракетчики Балтфлота уничтожили корабли "противника" на учениях "Запад-2017"

КАЛИНИНГРАД, 19 сен — РИА Новости. Ракетчики Балтийского флота уничтожили отряд кораблей условного противника в рамках учений "Запад-2017", сообщил во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

"В рамках учений военнослужащие совершили марш на боевой технике в районы огневых позиций, где были оперативно развернуты пусковые установки для борьбы с надводными кораблями и защиты морского побережья на десантноопасных направлениях. В роли корабля условного противника была выставлена специальная морская мишень. Получив указания, боевые расчеты произвели пуск из противокорабельных ракетных комплексов "Бал" по морской мишени. Радиотехнические средства, осуществлявшие контроль в районе пусков, подтвердили поражение цели", — сказал Мартов.

Помимо этого, расчеты также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, заправке ракет топливом, установке на них боевых частей, а также погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.