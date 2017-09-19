Путин отметил необходимость продолжить снижение себестоимости продукции ОПК

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил необходимость продолжить снижение себестоимости продукции российского оборонно-промышленного комплекса.

"По уровню производительности труда наши предприятия пока еще заметно уступают своим зарубежным конкурентам, поэтому следует и дальше снижать себестоимость продукции", — сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Он отметил, что это необходимо делать за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, оптимизации мощностей и закупочной деятельности.