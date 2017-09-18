Путин и Шойгу оценили итоги учений "Запад-2017" на Лужском полигоне

Владимир Путин во время инспекции учений Запад-2017. 18 сентября 2017

Владимир Путин во время инспекции учений Запад-2017. 18 сентября 2017

ПОЛИГОН ЛУЖСКИЙ (Ленинградская область), 18 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу положительно оценили итоги этапа учения "Запад-2017", прошедшего в понедельник на Лужском полигоне, сообщил журналистам командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Оценка верховным главнокомандующим и министром обороны поставлена высокая", — сказал Картаполов.

Командующий также отметил масштаб сегодняшнего этапа учения: "Размах сегодняшнего этапа был большой, на фронте порядка 600 километров (войска) одновременно выполняли задачу на трёх полигонах".

По его словам, задействованные подразделения имеют высокий уровень подготовки и успешно выполняют поставленные задачи, несмотря на сложные погодные условия.

"Очень уверенно действовали подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады, 138- мотострелковой бригады, в 240 километрах от нас севернее, подразделения 2-й Таманской дивизии, десантники", — перечислил Картаполов.

Командующий также отметил работу "разведовательно-ударных контуров, которые позволили вот в таких тяжелых условиях очень точно применять авиацию".