Военнослужащие вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017

Военнослужащие вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017

ПОЛИГОН ЛУЖСКИЙ (Ленинградская область), 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область на учения "Запад-2017", где на полигоне "Лужский" он проинспектирует действия военных РФ и Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что Путин как главнокомандующий всегда посещает крупные учения и в данном случае его поездка на учения "Запад-2017" не связана с опасениями, которые выразили западные страны в связи с их проведением.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии и на трех полигонах в России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от России — около 3 тысяч), 370 единиц бронетанковой техники, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов.

В том числе, как сообщало минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны России планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.