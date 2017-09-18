Под Петербургом Су-25 уничтожили колонну "противника" на "Западе-2017"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили колонну техники условного противника на учениях "Запад-2017" под Петербургом, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Летчики штурмовой авиации в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017" уничтожили колонны автомобильной и бронированной техники на полигоне в Ленинградской области… Во время работы штурмовой авиации на полигоне авиационное прикрытие для отражения удара условного противника с воздуха осуществляла пара истребителей Су-35С", — говорится в сообщении.

Экипажи Су-25 отработали визуальное обнаружение наземных целей и далее по команде ведущего экипажа выполнили практические пуски неуправляемого ракетного вооружении и стрельбу из авиационной пушки.

Летчики действовали в составе штатного звена. Выполнив боевое применение, они совершили противоракетное маневрирование с отстрелом пиропатронов и элементы высшего пилотажа, уходя от ответного удара условного противника с земли.