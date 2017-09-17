Авиация ЗВО уничтожили бронетехнику противника на учениях "Запад-2017"

ПОЛИГОН ЛУЖСКИЙ (Ленинградская обл.), 17 сен — РИА Новости. Авиация Западного военного округа (ЗВО) уничтожила бронетехнику условного противника на полигоне "Лужский" в Ленинградской области в ходе перегруппировки российских и белорусских войск, сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

По информации Мугинова, для выполнения задач вертолётные пары размещались на замаскированных площадках в лесном массиве, при прорыве условного противника они взлетали из укрытия и поражали цели из ракетно-пушечного вооружения, используя опыт современных военных конфликтов.

Он отметил, что летчики Ми-8АМТШ "Терминатор", Ми-24 "Аллигатор" и Ка-52 "Черная акула" атаковали "противника" из-за лесных массивов, открыв огонь по целям из ракетно-пушечного вооружение на удалении от 500 метров до пяти километров, в том числе и с предельно малых высот. После поражения целей, под прикрытием идущих следом бортов, экипажи скрылись за укрытием. В учениях были задействованы военнослужащие лётного и инженерного состава Западного военного округа.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Стратегические учения "Запад-2017": высадка десанта и атака с воздуха

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. В том числе, как ранее сообщало минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.