Второй этап учений "Запад" посвятят отражению агрессии Союзного государства

МИНСК, 16 сен – РИА Новости. Задачами второго этапа белорусско-российских учений "Запад-2017", который начнется с 17 сентября, является отработка управления войсками при отражении агрессии против Союзного государства, сообщил в субботу в Минске начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Владимир Макаров.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будут задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч).

"С 17 сентября начинается второй этап учения, в ходе которого будут отработаны вопросы управления войсками ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства в условиях быстро меняющейся обстановки, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения поставленных задач", — сказал Макаров журналистам.

По его словам, "штабам всех уровней в течение этапа предстоит отработать широкий спектр задач, связанных с управлением войсками при отражении наступления сухопутных группировок противника, ведении контрдиверсионной борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника и незаконными вооруженными формированиями, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения".

"На полигонах воинскими частями и подразделениями региональной группировки войск будут отработаны вопросы по ведению оборонительного боя, мероприятий обеспечения живучести, осуществления смены районов сосредоточения, поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований при поддержке авиации", — отметил представитель Минобороны.

Ранее он сообщал, что на первом этапе учения приоритетное внимание уделялось вопросам борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника и незаконными вооруженными формированиями.