Су-34 уничтожили пункты управления "противника" на учении "Запад-2017"

Военнослужащие вооруженных сил РФ во время учений Запад-2017. Архивное фото

Военнослужащие вооруженных сил РФ во время учений Запад-2017. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Экипажи бомбардировщиков Су-34 ЗВО уничтожили пункты управления условного противника на учении "Запад-2017", сообщили в пресс-службе округа.

"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2017" экипажи бомбардировщиков Су-34 авиации Западного военного округа уничтожили объекты инфраструктуры, колонны бронированной и автомобильной техники условного противника на полигоне "Кингисепп" в Ленинградской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты-разведчики Су-24МР предварительно вылетели на полигон, обнаружили и передали координаты наземных целей для ударной авиации по закрытым каналам связи.

"Летный состав бомбардировочной авиации ЗВО отработал применение авиационных бомб весом 250 килограмм. Боевое применение выполнялось с использованием новейшей вычислительной подсистемы СВП-24, позволяющей выполнять бомбометание с максимальной точностью. В полетах на боевое применение было задействовано около 10 самолетов оперативно-тактической авиации ЗВО", — добавили в ведомстве.