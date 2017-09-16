Ракетчики уничтожили бронетехнику противника на учениях "Запад-2017"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Ракетчики Западного военного округа (ЗВО) на полигоне в Ленинградской области выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника, уничтожив его военную технику и командный пункт, сообщает пресс-служба ЗВО.
По замыслу учений, стартовые батареи ракетных комплексов совершили марши в назначенные районы и выполнили мероприятия по развертыванию и подготовке к стрельбе и управлению огнем.
Отмечается, что для оценки эффективности поражения целей при выполнении боевых пусков применялись беспилотные летательные аппараты с современными цифровыми средствами визуализации и передачи данных. Видеосигнал с аппаратов-разведчиков в режиме реального времени передавался на пункт управления и контроля на полигоне, а также в центр боевого управления ЗВО, откуда велось общее руководство ракетными пусками.
Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии проводятся с 14 по 20 сентября года под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил РФ и Белоруссии. Основные цели учений — совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками, апробация новых уставных документов.