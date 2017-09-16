Ракетчики уничтожили бронетехнику противника на учениях "Запад-2017"

Военнослужащие вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017

Военнослужащие вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Ракетчики Западного военного округа (ЗВО) на полигоне в Ленинградской области выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника, уничтожив его военную технику и командный пункт, сообщает пресс-служба ЗВО.

"Расчеты оперативно тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" и тактического ракетного комплекса (ТРК) "Точка-У" ракетных соединений Западного военного округа (ЗВО) на полигоне в Ленинградской области выполнили электронные пуски ракет по удаленным важным объектам условного противника", — говорится в сообщении.

По замыслу учений, стартовые батареи ракетных комплексов совершили марши в назначенные районы и выполнили мероприятия по развертыванию и подготовке к стрельбе и управлению огнем.

Отмечается, что для оценки эффективности поражения целей при выполнении боевых пусков применялись беспилотные летательные аппараты с современными цифровыми средствами визуализации и передачи данных. Видеосигнал с аппаратов-разведчиков в режиме реального времени передавался на пункт управления и контроля на полигоне, а также в центр боевого управления ЗВО, откуда велось общее руководство ракетными пусками.

"Ракеты успешно уничтожили учебные цели, имитирующие скопление бронетехники и командный пункт условного противника на удалении от 30 до 100 километров от стартовых позиций. В дальнейшем боевые расчеты выполнили оперативную смену позиционного района", — сообщили в пресс-службе округа.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии проводятся с 14 по 20 сентября года под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил РФ и Белоруссии. Основные цели учений — совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками, апробация новых уставных документов.