В субботу завершится первый этап учений "Запад-2017"

МИНСК, 16 сен — РИА Новости. Первый этап совместных белорусско-российских учений "Запад-2017" завершается в субботу, сообщает министерство обороны Белоруссии.

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будут задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч).

"Шестнадцатого сентября завершается первый этап учения, в ходе которого отрабатывались вопросы управления войсками в ходе стабилизации обстановки, а также завершения подготовки операции региональной группы войск (Белоруссии и России — ред.)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день личный состав мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений со средствами ПВО первой танковой армии вооруженных сил России на полигонах "Борисовский" и "Осиповичский" совместно с подразделениями воинских частей северо-западного оперативного командования Белоруссии, заняв оборонительные рубежи, осуществляют мероприятия непосредственной подготовки к боевым действиям.

На данных полигонах, а также на полигоне "Лепельский" воинскими частями и подразделениями отрабатываются поиск и уничтожение диверсионных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований, занятие района обороны общевойсковыми подразделениями. Также отрабатывается занятие стартовых (огневых) позиций артиллерийскими подразделениями.

По информации минобороны, авиация ВВС и войск ПВО Белоруссии совместно с авиацией ВКС России продолжает выполнять задачи дежурства по ПВО.

Кроме того, отметили в белорусском ведомстве, самолеты ВКС России совместно с ВВС и войсками ПВО Белоруссии из зон дежурства в воздухе осуществляют истребительное авиационное прикрытие действий войск по восстановлению контроля на северо-западном участке государственной границы Белоруссии.

Как говорится в сообщении, на авиационном полигоне самолеты Су-25 116-й штурмовой авиационной базы и российские самолеты Су-34 отрабатывают вопросы уничтожения незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника путем применения авиационных бомб из положения штурмового круга, осуществления пусков неуправляемых ракет и стрельбы из пушек. Самолетами Су-24МР ВКС России осуществляется контроль результатов ударов авиации.

Борьбу с диверсантами при авиационной поддержке ведут также на участке местности "Дретунь". На полигоне "Лосвидо" осуществляется розыгрыш боевых действий по отражению нападения диверсионной группы на район размещения пункта управления и охраняемый объект — участок газопровода.