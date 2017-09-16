Российским военным на учениях "Запад-2017" завезли около 80 тонн продуктов

ПОЛИГОН БОРИСОВСКИЙ (Республика Беларусь), 16 сен — РИА Новости. Около 80 тонн продуктов завезено для питания российских военнослужащих на российско-белорусских учениях "Запад-2017", сообщает Минобороны РФ.

"Всего для организации питания российских военнослужащих воинскими эшелонами перевезено около 80 тонн материальных запасов и продуктов на весь период проведения совместных учений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для приготовления пищи задействовано более 30 военных специалистов и около 50 единиц специальной техники подразделений материально-технического обеспечения.

Кроме того, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, принимающие участие в маневрах на территории полигонов "Борисовский" и "Осиповичский" в Республике Беларусь, оборудовали современные полевые городки, которые "обеспечивают комфортное проживание личного состава в полевых условиях с сохранением всех элементов жизнеобеспечения, имеющихся в пунктах постоянной дислокации".

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. В том числе, как ранее сообщало минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.