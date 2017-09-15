В МО Белоруссии назвали главные задачи первого этапа учений "Запад-2017"

Военнослужащие вооруженных сил РФ в полевом лагере во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017

Военнослужащие вооруженных сил РФ в полевом лагере во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017

МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Борьба с диверсионно-разведывательными группами условного противника и незаконными вооруженными формированиями является приоритетной задачей первого этапа совместных белорусско-российских учений "Запад-2017", сообщил в пятницу начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Владимир Макаров.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. Проведение учений спланировано в два этапа (14-16 сентября и 17-20 сентября).

"На первом этапе учения в ходе подготовки обороны и решении иных задач приоритетное внимание уделяется вопросам борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника и незаконными вооруженными формированиями", — сказал Макаров журналистам.

Представитель Минобороны Белоруссии назвал это "вполне закономерным" и сослался на современные военные конфликты, в которых широко используются незаконные вооруженные формирования, диверсионные группы, частные военные компании, террористические и экстремистские организации, применяются террористические методы ведения боевых действий. "Борьба с диверсионными формированиями требует значительно больше сил, чем боевые действия против обычных частей и подразделений: действия диверсионных формирований не связаны с удержанием какого-либо объекта или участка местности и свободны в выборе направления действий", — подчеркнул пресс-секретарь.

Он сообщил, что в рамках учений 16 сентября продолжится анализ действий командующих и штабов при управлении войсками в ходе завершения подготовки сил к ведению боевых действий. "Также продолжится наращивание обстановки и практический розыгрыш боевых (специальных) действий", — отметил Макаров.

По его словам, на полигоне "Борисовский" в рамках подготовки обороны будет осуществлено занятие районов и позиций подразделениями, выполнение мероприятий тактической маскировки, а также пройдут тактико-строевые занятия с боевой стрельбой. На полигоне "Осиповичский" будет осуществлен розыгрыш боевых действий по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп, а на полигоне "Лепельский" разыграют боевые действия по отражению нападения диверсантов на блокпост.

Как сообщил Макаров, на авиационном полигоне "Ружанский" планируется отработать вопросы уничтожения авиацией диверсионных групп и незаконных вооруженных формирований с применением авиационных средств поражения. На полигоне "Лосвидо" планируется розыгрыш боевых действий по отражению нападения диверсионной группы условного противника на район размещения пункта управления и охраняемый объект.