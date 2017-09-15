ВКС пять раз за неделю перехватили самолеты-разведчики у российских границ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские истребители за минувшую неделю выполнили пять перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России, следует из данных, опубликованных в пятничном номере газеты российского министерства обороны "Красная звезда".

На прошлой неделе говорилось о девяти перехватах самолетов-разведчиков у границ России.

Согласно опубликованной в газете инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 37 летательных аппаратов: 25 — на западном стратегическом направлении, один — на юго-западном, восемь — на арктическом и три — на восточном.

Отмечается, что нарушений российского воздушного пространства не допущено.