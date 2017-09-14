На учениях "Запад-2017" десантники вступили в бой с "нарушителями" границы

Передовые подразделения Псковского соединения ВДВ вступили в бой с условными нарушителями государственной границы в рамках учений Запад-2017

Передовые подразделения Псковского соединения ВДВ вступили в бой с условными нарушителями государственной границы в рамках учений Запад-2017

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Передовые подразделения Псковского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) вступили в бой с условными нарушителями государственной границы в рамках учений "Запад-2017", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Сегодня в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017" передовые подразделения Псковского соединения Воздушно-десантных войск, действующие в авангарде основных сил десанта, сразу после десантирования осуществили поиск и вступили в бой с превосходящими силами условных незаконно вооруженных формирований, пересекших государственную границу", — говорится в сообщении.

Утром десантники в срочном порядке были переброшены по воздуху в район предстоящих действий. Высадка более 500 парашютистов и около десяти единиц боевых машин проходила на новую ограниченную площадку приземления, которая находилась в тылу действовавших диверсионных подразделений условного противника.

© Фото : ДИМК МО РФ/Евгений Мешков Передовые подразделения Псковского соединения ВДВ вступили в бой с условными нарушителями государственной границы в рамках учений "Запад-2017" © Фото : ДИМК МО РФ/Евгений Мешков Передовые подразделения Псковского соединения ВДВ вступили в бой с условными нарушителями государственной границы в рамках учений "Запад-2017"

Отмечается, что разведчики уточнили места и районы наиболее боеспособных диверсионных подразделений, пересекших государственную границу. Добавляется, что десантники в ходе ночного боя уничтожили наземные разведывательно-ударные комплексы и вспомогательные пункты управления условных незаконно вооруженных формирований.