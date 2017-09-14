В Кремле отвергли обвинения в "недостаточной открытости" учений "Запад-2017

Передовые подразделения Псковского соединения ВДВ вступили в бой с условными нарушителями государственной границы в рамках учений Запад-2017

Передовые подразделения Псковского соединения ВДВ вступили в бой с условными нарушителями государственной границы в рамках учений Запад-2017

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Кремле отвергают обвинения в "недостаточной открытости" учений "Запад-2017, нагнетание страстей вокруг маневров является провокацией, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Заведомо могу сказать, что вряд ли какие-то упреки приемлемы. И министерство обороны в ходе учений всегда сохраняет максимально возможный уровень транспарентности. Поэтому упреки относительно того, что недостаточный уровень открытости, мы не принимаем", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о реакции НАТО на проводимые учения России и Белоруссии.

Он отметил, что эти учения проходят в соответствии с международным правом и "нагнетание страстей" вокруг них является провокацией.

"Мы считаем абсолютно провокационной вот эту волну нагнетания страстей вокруг этих учений. Это обычная практика, это право любой страны и обычная практика проведения подобных учений. Все производится в строгом соответствии с международным правом и соответствующими правилами", — пояснил Песков.