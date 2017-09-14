В рамках учений "Запад-2017" подняты три соединения ВДВ

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений внезапно подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
После получения оружия и вывода техники из парков военные начали выход в районы сосредоточения для охраны периметра, где будет организована подготовка техники и личного состава к предстоящему маршу на аэродромы для погрузки. Военнослужащие экипируются и дополучают необходимые комплекты всесезонного обмундирования и экипировку, продовольствие и медикаменты. Также ведется подготовки личного состава к практическому десантированию.
"Предварительно известно, что подразделения ВДВ имеют задачу выдвинуться в районы сосредоточения и быть в готовности к оперативному применению. Основная задача – разрешить учебную ситуацию антитеррористического характера силовым способом", — добавляется в релизе.
Сообщается, что командиры и штабы соединений при уточнении задач и выдачи распоряжений подчиненным будут использовать современные автоматизированные средства управления и связи.