Египетские десантники прибыли в Россию на совместные учения

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российские десантники в Анапе встретили военнослужащих Египта, прибывших на совместные учения "Защитники дружбы-2017" на территории РФ, сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Сегодня военнослужащие Воздушно-десантных войск России провели торжественную встречу прибывшего подразделения парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет на аэродроме в городе Анапа. Прибывшие подразделение египетских десантников будет участвовать в совместном российско-египетском тактическом учении "Защитники дружбы-2017", — говорится в сообщении.

Отмечается, что совместное учение между десантниками обеих государств на территории РФ проводится впервые. Десантники двух стран будут вырабатывать единые подходы в вопросах проведения десантирования, совершения маневра в район выполнения задач, а также захвата и удержания горного перевала на Кубани.

Добавляется, что тактическое учение будет проходить в горной местности на военном полигоне "Раевское". Всего в учении примут участие около 600 военнослужащих от обоих государств, а так же около 100 единиц боевой и специальной техники ВДВ России.