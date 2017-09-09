На учениях Черноморского флота провели пуски крылатых ракет

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Береговой ракетный комплекс Черноморского флота ВМФ "Утёс" на учениях выполнил пуск двух крылатых ракет, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.
Противолодочные корабли "Муромец" и "Александровец" также успешно обнаружили цель, взяли её на сопровождение и поразили огнём артиллерии и ракетами ЗРК "Оса".
"К обеспечению этого эпизода учений было привлечено 20 боевых кораблей и судов обеспечения флота, многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Ан-26, Бе-12, вертолёты Ка-27 в поисково-спасательном и противолодочном варианте, а также комплекс беспилотных летательных аппаратов "Форпост", — добавил Трухачев.