Корвет "Совершенный" покинул остров Русский после участия в ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра корвета проекта 20380 Совершенный в бухте Аякс. 6 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра корвета проекта 20380 Совершенный в бухте Аякс. 6 сентября 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Корвет "Совершенный" покинул бухту Аякс острова Русский после участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) капитан первого ранга Владимир Матвеев.

"Сегодня корвет покинул бухту Аякс острова Русский и направился в пункт постоянной дислокации, где приступит к выполнению задач в соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота", — сказал он.

Матвеев отметил, что корвет представлял ТОФ на Восточном экономическом форуме. Во время ВЭФ судно осмотрел президент России Владимир Путин.

"Совершенный" — первый корабль проекта 20380, построенный на ПАО "Амурский судостроительный завод". Корабль предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника, поддержки морского десанта в ближней морской зоне.

Восточный экономический форум проходил во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В нем принял участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.