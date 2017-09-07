МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Страны НАТО, выражая обеспокоенность предстоящими российско-белорусскими учениями "Запад-2017", пытаются обратить внимание на проблемы с собственной безопасностью после выборов президента США, считает генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Ряд стран НАТО, а также власти Украины выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.

По мнению эксперта, информационная кампания НАТО в связи с предстоящими учениями нацелена на то, чтобы "обратить внимание на проблемы с собственной безопасностью, которые наметились после президентских выборов в США". "Неуверенность в позиции Соединенных Штатов в сфере безопасности в Европе сохраняется", — сказал Рекеда в ходе видеомоста "Москва-Минск", организованного МИА "Россия сегодня".

Он полагает, что в данной ситуации России не следует остро реагировать на заявления со стороны альянса, и пока "эта линия выдерживается".

Директор неправительственного аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский, в свою очередь, отметил, что недовольство учениями исходит, по большей части, от стран с так называемым "урезанным суверенитетом".

"Упреки в адрес Белоруссии в том, что на этой территории разместятся на постоянной основе российские войска или они оставят военную технику, мы слышим от государств, которые уже добровольно по собственной инициативе разместили иностранный воинский контингент на своей территории. С точки зрения логики сложно понять, почему российско-белорусские учения являются некой угрозой, а размещение в Литве военного контингента Германии или других стран НАТО такой угрозой не является", — отметил эксперт.