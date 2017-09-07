Министр обороны Армении рассказал о закупках российского оружия

ЕРЕВАН, 7 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Договоренности между Ереваном и Москвой позволяют армянской стороне закупать сверхсовременное российское оружие на самых конкурентных условиях, сообщила в среду телекомпания "Армения" со ссылкой на находящегося в Китае с официальным визитом министра обороны Армении Вигена Саркисяна.

"У нас есть основной союзник (Россия), являющийся сегодня одним из крупнейших поставщиков оружия в мире, с которым есть договоренности, позволяющие нам приобретать самые современные вооружения на самых конкурентных условиях", — цитирует Саркисяна телекомпания "Армения". По словам министра, если вне этих договоренностей будут иные возможности, которые заинтересуют армянскую сторону, в том числе связанные с китайскими поставщиками вооружений, то будет вестись диалог.

Саркисян отметил, что предоставленное Китаем содействие оборонной сфере Армении в размере 10 миллионов юаней (свыше 1,5 миллиона долларов) будет направлено на приобретение нелетальной техники, так как этого требуют международные правила. "Для организации военного дела необходимы средства, начиная с наблюдательных приборов и заканчивая средствами связи, многочисленными вспомогательными приспособлениями. Не раскрывая подробностей, скажу, что этой помощью мы воспользуемся, соблюдая принятые правила", — отметил министр.

В июне 2015 года было подписано армяно-российское соглашение о предоставлении РФ Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. Кредит предоставлен на 13 лет с трехлетним льготным периодом, по годовой ставке в 3%. В рамках кредита Армения закупит у РФ пусковые установки реактивной системы залпового огня "Смерч" и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы "Игла-С", наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки "Автобаза-М", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А ("Солнцепек") с транспортно-заряжающими машинами, управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили "Тигр", инженерные средства и средства связи. В июле 2017 года министр финансов Армении Вардан Арамян заявил, что кредит полностью не использован — из 200 миллионов долларов неиспользованной осталась сумма в 30 миллионов долларов.