Шойгу: число демонстрационных показов на форуме "Армия-2018" надо увеличить

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Минобороны РФ планирует увеличить количество и время демонстрационных показов на будущем военно-техническом форуме "Армия-2018", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Очередной форум пройдёт в августе будущего года. Планируем увеличить количество и время демонстрационных показов. Площадки будут сформированы с учётом интересов молодежи", — сказал Шойгу.

По его словам, главной темой экспозиции Минобороны станет управление полным жизненным циклом продукции военного назначения.

Говоря о прошедшем форуме "Армия-2017", министр уточнил, что за шесть дней выставку посетили почти 700 тысяч человек. "Телевизионная и интернет-аудитория достигла 1,5 миллиарда человек. Работу форума освещали свыше 2000 журналистов из разных стран. Свои разработки представили более 1200 отечественных и зарубежных предприятий и организаций", — отметил министр.

Он напомнил, что сумма заключённых госконтрактов по итогам форума составила порядка 170 миллиардов рублей. "Наши зарубежные коллеги смогли убедиться, что мы готовы не только экспортировать продукцию военного назначения, но и заниматься ее совместной разработкой и производством", — добавил Шойгу.

Третий международный военно-технический форум "Армия-2017" проходил с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье, во всех военных округах и на Северном флоте. В нем участвовали более 1 тысячи предприятий и организаций и более 100 иностранных делегаций высокого уровня.