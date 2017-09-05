В учениях на Северном Кавказе принимают участие более 2,5 тысяч военных

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Более 2,5 тысяч военнослужащих принимают участие в учениях на Северном Кавказе с применением беспилотников, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и Закавказье, приступили к проведению полевого выхода… к занятиям привлечено более 2,5 тысяч военнослужащих и около 500 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники", — сказал он.

Астафьев отметил что в ходе проведения полевого выхода, военнослужащие отработают навыки ведения огня из самоходных 152-мм гаубиц, реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и "Ураган", противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", 120-мм минометов по целям на различных дальностях. Для корректировки огня будут активно применяться беспилотники.

По словам Астафьева, применение беспилотников при выполнении стрельб позволит артиллеристам точно определять координаты и характер целей, а так же оперативно вносить поправки на ведения огня в зависимости от погодных условий.

Астафьев добавил, что на завершающем этапе полевого выхода пройдут батарейные, дивизионные и бригадные тактические учения с боевой стрельбой.