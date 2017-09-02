МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии совершили экстремальный 15-километровый марш-бросок через засады условного противника в ходе учений, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"По замыслу мероприятия на полигоне Цабал разведчики в составе 24 групп должны пройти маршруты по горно-лесистой местности и не попасть на замаскированные засады условного противника. Определение места засады и доклад командованию о ее координатах, оценивались как успешное прохождение точки", — рассказал Астафьев.

По его словам, для каждой разведгруппы организовывалось по две засады и были определены свои маршруты движения, которые пересекались на некоторых участках. В качестве условного противника в засадах выставлялись военнослужащие соединения.