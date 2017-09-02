Российские военные экологи собрали 310 тонн металлолома на острове Врангеля

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Экологический взвод Восточного военного округа (ВВО) на арктическом острове Врангеля собрал 310 тонн металлолома, который готовится к отправке на материк, сообщили в пресс-службе ВВО.

"Военнослужащие экологического взвода ВВО собрали, подготовили к отправке с острова Врангеля на материк 310 тонн металлолома. Для более эффективной работы подразделения при улучшении погодных условий с аэродрома Анадырь на остров Врангеля будет отправлен вертолет с двумя прессами и оборудованием для резки металла на борту", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для работ военнослужащими применяются прессы, генераторы, бензорезы, бортовые автомашины "Урал", самосвал "КамАЗ", автомобильный кран и двадцатифунтовые контейнеры. Военные экологи планируют до октября спрессовать и складировать около 600 тонн бочек от горюче-смазочных материалов.

Остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Остров входит в состав одноименного заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. С октября 2014 года на острове Врангеля на дежурстве по охране воздушных рубежей России находятся подразделения Восточного военного округа.