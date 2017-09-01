Эксперт: борьба с наркотрафиком в Афганистане не является задачей ВС России

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Борьба с распространением наркотиков, в том числе в Афганистане, не входит в задачи Вооруженных сил России – взаимодействие Москвы с Кабулом по данной проблеме может вестись исключительно по линии разведслужб, либо правоохранительных органов, заявили опрошенные РИА Новости в пятницу эксперты.

Так они прокомментировали слова чрезвычайного и полномочного посла Афганистана в России Абдул Каюма Кочая, заявившего накануне, что афганская сторона просит РФ предоставить помощь в борьбе с наркотрафиком. В частности, он отметил, что для борьбы с нелегальным потоком наркотиков из Афганистана в другие страны Кабулу требуется помощь военнослужащих 201 российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

"Борьба с наркотрафиком не является задачей военнослужащих российской базы в Таджикистане, поэтому Афганистан должен в первую очередь самостоятельно решать эти задачи. Что касается предоставления соответствующей информации, если она имеется у российских спецслужб относительно каналов и потоков наркотиков, идущих с Афганистана, то взаимодействие с Кабулом по данному вопросу возможно", — заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Головная боль" США

Собеседник агентства выразил мнение, что за помощью в борьбе с наркотрафиком Кабул должен обратиться к США, чей масштабный воинский контингент развернут в Афганистане с 2001 года.

Отсутствие альтернатив

"Афганистан должен сам бороться, запрашивая при необходимости поддержку США – там имеется достаточный контингент войск этой страны. Поскольку именно Вашингтон предпринял операцию вторжения в Афганистан, фактически взяв на себя ответственность за развитие ситуации в этой стране, именно Соединенные штаты Америки должны нести основную тяжесть борьбы, потому что при нахождении там американских войск афганский наркопоток возрос в десятки раз", — отметил эксперт.

В свою очередь экс-глава Центра общественных связей ФСБ России генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов пояснил РИА Новости, что Афганистан попросил помощи российских военнослужащих 201 российской военной базы в Таджикистане, так как они являются одной из немногих реальных сил в стране, которые действительно могут бороться с незаконным сбытом наркотиков в регионе.

"Борьба с наркотиками военных касается лишь косвенно, но дело в том, что на территории Таджикистана Россия располагает только военнослужащими 201 российской военной базы. Российские специальные службы, которые должны заниматься борьбой с наркотрафиком, представлены в Таджикистане лишь декоративно", — сказал Михайлов.

Он отметил, что обращение Кабула за помощью именно к военным, свидетельствует о том, что его интересуют реальные результаты по пресечению рынков сбыта.

"Афганистан заинтересован в сокращении производства наркотических веществ. Если пресечь перевозку наркотиков вглубь континента, то их производство тоже сократится", — добавил эксперт.