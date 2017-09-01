Минобороны зафиксировало 24 полета дронов-разведчиков у границ России

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Самолеты дежурных сил ПВО России за неделю вылетали восемь раз на перехват целей, за это время зафиксировано 24 полета летательных аппаратов, совершавших разведку у границ РФ, сообщило Минобороны России.
68.5%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.2%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.3%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
В инфографике отмечается, что дежурные силы ПВО за это время осуществили "восемь вылетов на перехват".
Наибольшая активность иностранных разведывательных самолетов была зафиксирована у западных границ РФ —16. На юго-западном направлении зафиксированы четыре полета иностранных разведчиков, на восточном — три и один на арктическом направлении.