Минобороны зафиксировало 24 полета дронов-разведчиков у границ России

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Самолеты дежурных сил ПВО России за неделю вылетали восемь раз на перехват целей, за это время зафиксировано 24 полета летательных аппаратов, совершавших разведку у границ РФ, сообщило Минобороны России.

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Согласно опубликованному в пятницу еженедельному отчету Минобороны об основных показателях деятельности Вооруженных сил России, за неделю зафиксированы 24 летательных аппарата, "которые вели воздушную разведку вдоль границ России".

В инфографике отмечается, что дежурные силы ПВО за это время осуществили "восемь вылетов на перехват".

Наибольшая активность иностранных разведывательных самолетов была зафиксирована у западных границ РФ —16. На юго-западном направлении зафиксированы четыре полета иностранных разведчиков, на восточном — три и один на арктическом направлении.