"Дедовщина" постепенно исчезает из армии, заявил военный прокурор

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Дедовщина" постепенно исчезает из армии, количество случаев неуставных отношений снизилось более чем на 6%, сообщил в интервью "Российской газете" главный военный прокурор РФ Валерий Петров.

"Явно сокращается число проявлений так называемой "дедовщины", которая долгое время так мучила нашу армию. Количество случаев неуставных отношений снизилось более чем на 6%. Такая же картина с рукоприкладством, то есть насилием командиров по отношению к подчиненным, которое в течение этого года также уменьшилось более чем на 17%", — приводит газета слова Петрова.

"Дедовщина" — неофициальная иерархическая система отношений в закрытом или полузакрытом коллективе, основанная на дискриминации по сроку пребывания в коллективе, является формой неуставных отношений.