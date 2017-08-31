МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Американских военнослужащих на завершившихся учениях в Южной Корее было в четыре раза больше, чем будет российских на "Западе-2017", заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Совсем недавно закончились учения в Южной Корее, где участвовало в четыре раза больше американских военнослужащих, чем собираются присутствовать российские военнослужащие на этих учениях в Белоруссии ("Запад-2017")", — сказал Жарихин в четверг на пресс-конференции в Москве.

По его словам, заявления о том, что "500 тысяч российских военнослужащих, которые передислоцируются в восьмимиллионную Беларусь" является "враньем" западных СМИ.

"Что касается одностороннего отражения этой ситуации в (западной) прессе, мы к этому уже привыкли. Раньше мы обижались, что так односторонне, так поверхностно, так откровенно переворачивая с ног на голову, о нас пишет западная пресса. Сейчас мы привыкли. И это значительно хуже. Мы перестаем вам верить, даже когда вы начинаете говорить какую-то, может быть, неприятную для нас правду. Потому что во вранье просто теряются иногда справедливые слова", — констатировал замдиректора Института стран СНГ, обращаясь к участвующим в пресс-конференции представителям зарубежных СМИ.

"Одной из задач (российско-белорусских учений "Запад-2017") является отработка контртеррористических действий. Имеются основания. В Крыму пришлось их проводить против совершенно конкретных террористов. И не исключено, что они могут оказаться и на территории союзной нам Беларуси. Поэтому Россия и Беларусь имеют все основания проводить такого рода маневры — отрабатывать совместные действия", — добавил Жарихин.

США и Южная Корея 21-30 августа провели совместные учения Ulchi — Freedom Guardian, которые в КНДР восприняли как репетицию вооруженного конфликта. В них приняли участие около 50 тысяч южнокорейских военнослужащих и 17,5 тысячи американских. По официальным заявлениям, Ulchi Freedom Guardian — исключительно оборонительные учения с использованием компьютерного моделирования военных действий для "повышения боеготовности, защиты региональной безопасности и стабильности на Корейском полуострове".

Учения были сосредоточены на "оптимизированной совместной стратегии сдерживания" КНДР на основе операционного плана объединенного командования США и Южной Кореи под кодовым номером 5105. Этот план предусматривает нанесение удара по объектам ядерной и ракетной программ КНДР.

Российско-белорусские стратегические командно-штабные учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на полигонах в Белоруссии и России. Планируется, что в них примут участие около 12,7 тысячи военнослужащих, в том числе на территории Белоруссии — около 10,2 тысячи военных. В частности, планируется участие 7,2 тысячи человек — от ВС Белоруссии, 5,5 тысячи человек — от ВС РФ (из них на территории Белоруссии — около 3 тысяч человек). В маневрах будет задействовано 370 единиц бронетанковой техники, до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 40 самолетов и вертолетов.