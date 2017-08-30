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Безопасность

В Минобороны намерены развивать военно-техническое сотрудничество в Африке

Сюжет:
Международный военно-технический форум "Армия-2017" (179)
18:4430.08.2017
(обновлено: 18:47 30.08.2017)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин во время брифинга. Архивное фотоЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин во время брифинга. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Россия намерена развивать военное и военно-техническое сотрудничество и широко выходить на перспективный африканский рынок, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

Конгрессно-выставочный центр Патриот в Московской области, где проходил международный военно-технический форум Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Африка и в бытность Советского Союза, и в нынешние времена является территорией интересов и Советского Союза и России — это совершенно очевидно. Если обратиться к истории, очевидно, что многие страны на африканском континенте обрели вновь или защитили свою независимость и суверенитет благодаря беспрецедентной, многоплановой, всесторонней поддержке Советского Союза, а затем еще по преемственности и России", — сказал Фомин по итогам форума "Армия-2017".

"Будем развивать наше взаимное военное и военно-техническое сотрудничество", — подчеркнул замминистра. По его словам, сотрудничество будет развиваться и со старыми партнерами, взаимодействие с которыми было приостановлено по каким-либо причинам, и с новыми партнерами, которых приобрела РФ на африканском континенте.

Фомин подчеркнул, что РФ будет использовать разные формы и методы сотрудничества.

"Во-первых, хороши те схемы и тот опыт, который использовался и в Советском Союзе. Мы говорим об основных принципах мирового права, поставках оружия или взаимодействия на собственно военной ниве. И Советский Союз, и Россия неизменно соблюдали все основные принципы международного права. Мы всегда поставляли вооружение и оказывали услуги по военной линии только законным правительствам государств", — сказал Фомин, отметив, что РФ не оказывала поддержки незаконным формированиям и государствам, находящимся под рестрикциями.

Посетители у военной техники, представленной в рамках международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"И эти модели и принципы мы, конечно, сохраняем и в будущем сохраним в перспективе. Конечно же, появляются и новые способы и методы взаимодействия с учетом того, что мир быстро меняется, в 21 веке новые императивы, новые вызовы и угрозы требуют новых средств и методов парирования и, соответственно, взаимодействия… Мы, как, собственно, другие партнёры, с которыми мы состязаемся или конкурируем, начинаем адаптироваться к соответствующей ситуации, экономическим и финансовым условиям", — сообщил замглавы военного ведомства.

Он рассказал, что зачастую необходимым требованием сейчас является требование об обязательной локализации производства вооружения и военной техники на территории страны, не исключая африканские страны.

"Мы идем на это, применяются различные формы и условия расчетов, в том числе и нетрадиционные, мы максимально гибки в этом. Очень широко распространена во многих странах практика применения офсетных программ. Россия использует этот способ взаимодействия. Мы сохраняем и старые, и новые методы. И мы считаем, что у нас есть большие перспективы на африканском рынке", — заключил Фомин.

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