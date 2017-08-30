В Минобороны намерены развивать военно-техническое сотрудничество в Африке

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Россия намерена развивать военное и военно-техническое сотрудничество и широко выходить на перспективный африканский рынок, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.
"Будем развивать наше взаимное военное и военно-техническое сотрудничество", — подчеркнул замминистра. По его словам, сотрудничество будет развиваться и со старыми партнерами, взаимодействие с которыми было приостановлено по каким-либо причинам, и с новыми партнерами, которых приобрела РФ на африканском континенте.
Фомин подчеркнул, что РФ будет использовать разные формы и методы сотрудничества.
"Во-первых, хороши те схемы и тот опыт, который использовался и в Советском Союзе. Мы говорим об основных принципах мирового права, поставках оружия или взаимодействия на собственно военной ниве. И Советский Союз, и Россия неизменно соблюдали все основные принципы международного права. Мы всегда поставляли вооружение и оказывали услуги по военной линии только законным правительствам государств", — сказал Фомин, отметив, что РФ не оказывала поддержки незаконным формированиям и государствам, находящимся под рестрикциями.
Он рассказал, что зачастую необходимым требованием сейчас является требование об обязательной локализации производства вооружения и военной техники на территории страны, не исключая африканские страны.
"Мы идем на это, применяются различные формы и условия расчетов, в том числе и нетрадиционные, мы максимально гибки в этом. Очень широко распространена во многих странах практика применения офсетных программ. Россия использует этот способ взаимодействия. Мы сохраняем и старые, и новые методы. И мы считаем, что у нас есть большие перспективы на африканском рынке", — заключил Фомин.