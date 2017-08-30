Минобороны: все больше стран Запада будут участвовать в форуме "Армия"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин считает, что с каждым годом все больше стран Запада будут принимать участие в Международном военно-техническом форуме "Армия", который проводится в России.

"Действительно, не все западные наши партнеры, а точнее, большая их часть не была представлена. При этом я хотел бы сказать, что приглашения были направлены всем, в том числе всем западным партнерам", — сказал Фомин на пресс-конференции по итогам форума "Армия-2017", который прошел с 22 по 27 августа на нескольких площадках Подмосковья, во всех военных округах и на Северном флоте.

Он напомнил, что в этом году на форуме были представлены 76 компаний из 14 стран мира.

"Мы говорим о том, что форум идет третий год, и мы полагаем, что у него в этом смысле потенциал есть. Что касается западных государств, причина, наверное, понятна и навязана, скажем так, соответствующими санкциями. Но мы по-прежнему открыты, готовы и ждем. И я уверен в том, что с каждым форумом участие наших уважаемых, действительно желанных всех западных партнеров, оно состоится", — сказал Фомин.

По его мнению, участие в форуме отвечает интересам западных стран.

"Мы не боимся конкуренции, не боимся состязательности. Вы прекрасно знаете, что у нас были и сейчас приостановлены прекрасные контакты со многими западными государствами по линии военно-технического сотрудничества на ниве взаимовыгодного обмена технологиями, многие образцы вооружения и военной техники были созданы в том числе с учетом западноевропейских государств", — подчеркнул замминистра.

"Но еще раз говорю: мы открыты. Мы ждем всех. Не приезжать — это есть такая поговорка: назло бабушке отморожу уши. Наверное, это не очень рационально", — улыбнулся генерал.