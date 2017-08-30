Российские связисты прибыли в Белоруссию на учения "Запад-2017"

МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Военнослужащие центрального узла связи Генерального штаба вооруженных сил России прибыли в Белоруссию для участия в белорусско-российских военных учениях "Запад-2017", сообщила в среду "Белорусская военная газета".
"Для участия в совместном стратегическом учении вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад‑2017" вчера в нашу страну прибыли военнослужащие центрального узла связи Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Там отмечается, что связистам из России предстоит взаимодействовать в ходе учений "Запад‑2017" с белорусскими коллегами из 86‑й бригады связи.