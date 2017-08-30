Более 70 кораблей Балтфлота задействованы в проверке боеготовности

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Более 70 кораблей Балтийского флота, две тысячи военных и 200 единиц техники задействованы в масштабной проверке боеготовности, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
Отмечается, что целью проверки является оценка способности приведения в установленную степень боеготовности и готовности дежурных сил выполнить задачи по предназначению.
"С экипажами кораблей проведены учения и тренировки по подготовке корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, противодиверсионной обороне кораблей в пунктах базирования. В рамках проверки в Балтийское море вышли более 70 боевых и вспомогательных единиц флота, в их числе корветы, большие десантные корабли, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли. Все экипажи отработали выход из главной базы путем постановки на якорные стоянки в морских полигонах флота", — добавил он.