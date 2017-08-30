Самолеты-разведчики ВВО провели учения в Японском море

ХАБАРОВСК, 30 авг — РИА Новости. Самолеты-разведчики Су-24МР Восточного военного округа провели летное тактическое учение в Японском море по обнаружению объектов условного противника, сообщает в среду пресс-служба ВВО.

"Самолеты-разведчики Су-24МР авиачасти, дислоцированной в Приморском крае, объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа в рамках летного тактического учения выполнили специальные задачи над акваторией Японского моря. Над береговой линией и акваторией моря на максимальном радиусе действия они вели поиск объектов условного противника. Полеты проходили во взаимодействии с наземными дежурными силами по противовоздушной обороне и кораблями Тихоокеанского флота", — говорится в сообщении.

Отмечается, что учение носило плановый характер и прошло в рамках мероприятий боевой подготовки войск в летнем периоде обучения.