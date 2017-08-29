Учения "Запад-2017" пройдут вдали от границы, заявили в Минске

МИНСК, 29 авг – РИА Новости, Нина Гурина. Белорусско-российские военные учения "Запад-2017" пройдут в отдалении от границ Союзного государства для "снижения напряженности" с соседними странами в связи с маневрами, заявил во вторник в Минске начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев.

Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на полигонах Белоруссии и России. Планируется, что в них примут участие около 12,7 тысячи военнослужащих, в том числе на территории Белоруссии — около 10,2 тысячи военных. В частности, планируется участие 7,2 тысячи человек — от ВС Белоруссии, 5,5 тысячи человек — от ВС РФ (из них на территории Белоруссии — около 3 тысяч человек).

"При определении районов практических действий войск для исключения и снятия напряженности в отношениях с соседними странами нами сознательно было отдано предпочтение полигонам, находящимся на значительном удалении от государственной границы. Но даже это не помогает", — сказал Белоконев на брифинге.

В целом он сообщил, что на территории Белоруссии для отработки практических действий войск будут использованы шесть полигонов (Борисовский, Домановский, Ружанский, Лепельский, Лосвидо, Осиповичский), а также два участка местности в Витебской области "Дретунь" и "Глубокое".