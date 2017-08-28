Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" посетил греческий Пирей

АФИНЫ, 28 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Учебный корабль "Перекоп" Балтийского флота ВМФ РФ с 24 по 27 августа находился с деловым заходом в греческом Пирее, сообщил РИА Новости представитель военного атташата России в Греции.

На корабле проходят учебную практику около 290 курсантов пятого курса санкт-петербургского Военно-морского института.

Программой захода были предусмотрены протокольные визиты старшего похода, начальника Военно-морского института контр-адмирала Владимира Соколова и командира корабля капитана второго ранга Владимира Черокова к мэру Пирея, представителям порта Пирей и греческой полиции, начальнику зонального командования ВМС Греции Эгейского моря.

Для курсантов были организованы экскурсии на Афинский Акрополь и в Военный музей вооруженных сил Греции, а также в военно-морское училище ВМС Греции "Докимон", где российским курсантам показали учебно-материальную базу и учебный материалы. Посещения российского корабля на этот раз не было.

"Визит прошел во всех аспектах положительно", — сказал представитель атташата.

По его словам, из Греции российский учебный корабль направился в Валетту, затем он посетит Лиссабон и вернется в РФ.