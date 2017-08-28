Невидимый заслон: системы РЭБ могут оставить противника без электроники

© РИА Новости / Василий Батанов Перейти в фотобанк Всю авиацию и ПВО юга России подняли по тревоге в ходе внезапной проверки Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли обмануть бортовое оборудование бомбардировщиков условного противника в ходе учений на полигоне под Волгоградом, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Операторы мобильных комплексов "Красуха-4" создали плотную стену помех и "ослепили" навигационные системы и средства наведения высокоточного оружия истребителей-бомбардировщиков Су-34, игравших в ходе маневров роль самолетов агрессора. В результате "противник" не сумел обнаружить условные цели и нанести по ним ракетно-бомбовый удар. Учения еще раз доказали: в современной войне хирургически точный выпад скальпелем способен сделать гораздо больше, чем удар тяжелой кувалдой. А для выведения из строя суперсовременной, нашпигованной электроникой боевой техники достаточно лишь нажать кнопку на пульте управления системой РЭБ. О том, на что способны российские средства радиоподавления и почему на них делает ставку командование практически всех видов и родов войск, — в материале РИА Новости.

Обмануть ракету

© Фото : Министерство обороны РФ Перейти в фотобанк Вылет первой группы самолетов ВКС России с авиабазы Хмеймим в пункты постоянного базирования на территории России © Фото : Министерство обороны РФ Перейти в фотобанк Вылет первой группы самолетов ВКС России с авиабазы Хмеймим в пункты постоянного базирования на территории России

Эту тенденцию прекрасно понимают наверху. В середине мая советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев сообщил журналистам, что его предприятие намерено в ближайшее время увеличить производство техники РЭБ на 20-30 процентов. Кроме того, до конца года планируется создать два отдельных кластера для работы над системами радиоэлектронной борьбы сухопутного и морского базирования. Авиационный сегмент, напомним, действует с 2016 года на базе Калужского научно-исследовательского радиотехнического института КРЭТ (КНИРТИ). Специализация предприятий на разных направлениях пойдет на пользу российской РЭБ — ученые и оружейники получат возможность одновременно работать над целым семейством технических средств для всех видов и родов Вооруженных сил.

Наиболее оснащена комплексами РЭБ на сегодняшний день российская авиация. Как сообщил Владимир Михеев на форуме МАКС-2017, из ста истребителей-бомбардировщиков Су-34, стоящих на вооружении ВКС, все оснащены комплексами "Хибины-10В". Они, в частности, прошли боевое крещение в Сирии и неоднократно мелькали в кадрах хроники авиаударов российской авиации по позициям террористов — вытянутые, продолговатые контейнеры на законцовках крыльев Су-34 и истребителей Су-30СМ. "Хибины" обеспечивают индивидуальную защиту летательного аппарата — затрудняют его обнаружение радарами противника и сбивают наведение на него ракет "воздух — воздух" и "земля — воздух".

Схожие возможности обеспечивает и комплекс "Витебск" — его устанавливают, в частности, на вертолеты Ка-52 и Ми-8МТ. В Сети есть кадры его испытаний на одном из полигонов под Ахтубинском в 2015 году. По вертолету Ми-8 с установленной на борту системой "Витебск" выпустили 20 зенитных ракет "Игла". Все они шли точно на цель, но на определенной дистанции резко меняли курс и уходили вверх. Ни одна по вертолету не попала.

Асимметричный ответ

Будущее российских воздушных систем РЭБ — комплекс радиоэлектронного подавления "Тарантул", который разрабатывается с 2007 года специалистами КНИРТИ. В начале текущего десятилетия процесс его создания застопорился из-за ряда разногласий исполнителя с заказчиками из Министерства обороны, однако все проблемы удалось своевременно решить. Один-единственный боевой самолет с "Тарантулом" сможет эффективно прикрывать помехами от вражеской ПВО не только себя, но и другие машины ударной группы. Технические детали новинки засекречены, но, по информации из СМИ, известно, что она уже проходит опытную эксплуатацию.

Самыми известными наземными системами РЭБ по праву считается семейство комплексов "Красуха". Их тактико-технические характеристики также держатся в секрете, однако известно, что "Красуха" способна подавлять средства оптико-электронных средств разведки беспилотных летательных аппаратов, а также радары наземного и воздушного (АВАКС) базирования вероятного противника. В перспективе эти комплексы научатся противодействовать целям на сверхбольших высотах, в том числе и в космосе. Таким образом, они смогут глушить спутники-шпионы и создавать вокруг себя мертвую зону, которую противник будет не в состоянии прощупать своими средствами разведки. Как сообщило руководство КРЭТ на авиасалоне МАКС-2017, новая наземная система РЭБ в настоящее время проходит испытания.

Перечисленные средства радиоэлектронной борьбы — лишь одни из многих. Действующие и перспективные образцы комплексов РЭБ способны решать широкий круг задач — буквально на все случаи жизни. К ним относятся системы, способные глушить радиолокационные станции самолетов и головки самонаведения высокоточных ракет, средства дистанционного подрыва мин и боеприпасов с радиовзрывателями, комплексы для подавления линий связи противника во всем частотном диапазоне — от тактических УКВ-раций до спутниковых радиостанций. Пожалуй, одной из самых сложных задач для подразделения РЭБ является перехват управления беспилотным летательным аппаратом противника. В нашей армии уже есть системы, способные эффективно выполнять подобные задачи. В отрасли РЭБ Вооруженные силы России остаются вне конкуренции.

"Еще со времен холодной войны США делали акцент на достижении и сохранении технологического превосходства прежде всего в авиационных и военно-морских средствах поражения, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Мы не могли и не можем напрямую с ними в этом "бодаться". И это естественно — у них гораздо больше денег и возможностей ежегодно поставлять в войска современные самолеты, беспилотники, корабли. Поэтому мы принимаем асимметричные меры. К примеру, на сегодняшний день ни у кого, кроме России, нет автоматизированных систем управления РЭБ. Участие человека минимально: оператору лишь нужно выбрать один из нескольких вариантов действия против конкретной цели, которые ему предлагает автоматика. Это значительно сокращает время реакции комплекса на ту или иную угрозу".

Американцам уже довелось на практике столкнуться с современными системами РЭБ. Иранским военным 4 декабря 2011 года удалось увести с маршрута самый современный стелс-беспилотник Вооруженных сил США RQ-170 Sentinel и посадить его на одной из своих авиабаз. Девятого декабря того же года его показали по национальному телевидению без видимых повреждений. Как именно удалось перехватить управление — не сообщается, но специалисты считают, что это работа современного комплекса РЭБ, поставленного Ирану либо Россией, либо Китаем.

Нельзя не вспомнить и другой случай, который произошел весной 2014 года, когда американский ракетный эсминец "Дональд Кук" приблизился к территориальным водам России в Черном море. После того как его несколько раз облетел российский бомбардировщик Су-24 без видимого вооружения, корабль резко сменил направление и ушел прочь. По данным из разных источников, наш самолет отработал по нему одним из новых комплексов РЭБ, который смог полностью подавить бортовой радар "Дональда Кука".