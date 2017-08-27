США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Безопасность

Форум "Армия-2017" закончил работу

Сюжет:
Международный военно-технический форум "Армия-2017" (169)
17:1327.08.2017
(обновлено: 17:49 27.08.2017)
01611
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКонгрессно-выставочный центр Патриот в Московской области, где проходит международный военно-технический форум Армия-2017Конгрессно-выставочный центр Патриот в Московской области, где проходит международный военно-технический форум Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

КУБИНКА (Московская область), 27 авг – РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2017" завершил работу в Подмосковье, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-центре форума.

Посетители международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Форум "Армия-2017" посетили более полумиллиона зрителей
"В Подмосковье завершил работу третий международный военно-технический форум "Армия-2017". С начала работы форума общее количество его гостей и участников составило около 700 тысяч человек, площадки, расположенные в парке "Патриот", посетили почти 563 тысячи человек, кластеры в военных округах и Северный флот — еще более 135 тысяч человек", — сказал представитель пресс-центра.

По его словам, общее число участников деловой программы превысило 8,5 тысяч человек, в том числе более 2 тысяч специалистов высшей квалификации.

"Использование системы видеоконференцсвязи позволило расширить географию участников форума. Прямая связь была организована на 12 круглых столах с абонентами от Калининграда до Хабаровска, а также впервые с авиабазой Хмеймим в Сирии", — подчеркнул собеседник.

Он напомнил, что одним из ключевых событий форума стало подписание министерством обороны России 23 госконтрактов и трех дополнительных соглашений с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 170 миллиардов рублей.

Международный военно-технический форум Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
На "Армии-2017" показали новейший комплекс для поиска и спасения на море
В выставочных павильонах форума более 1,2 тысячи предприятий и организаций представили свыше 18 тысяч разработок и технологии в сфере обороны и безопасности, в том числе 78 иностранных оборонных предприятий из Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Словакии, Таиланда, Турции, Франции, Эстонии, Чехии, ЮАР и Южной Кореи. Национальные экспозиции представили Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.

Всего в работе выставки приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, 20 из которых возглавляли руководители оборонных ведомств.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
"Армия-2017": самолеты, военная техника и новейшие разработки ВПК
Комментировать
Безопасность
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена