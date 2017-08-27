Форум "Армия-2017" закончил работу

КУБИНКА (Московская область), 27 авг – РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2017" завершил работу в Подмосковье, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-центре форума.

"В Подмосковье завершил работу третий международный военно-технический форум "Армия-2017". С начала работы форума общее количество его гостей и участников составило около 700 тысяч человек, площадки, расположенные в парке "Патриот", посетили почти 563 тысячи человек, кластеры в военных округах и Северный флот — еще более 135 тысяч человек", — сказал представитель пресс-центра.

По его словам, общее число участников деловой программы превысило 8,5 тысяч человек, в том числе более 2 тысяч специалистов высшей квалификации.

"Использование системы видеоконференцсвязи позволило расширить географию участников форума. Прямая связь была организована на 12 круглых столах с абонентами от Калининграда до Хабаровска, а также впервые с авиабазой Хмеймим в Сирии", — подчеркнул собеседник.

Он напомнил, что одним из ключевых событий форума стало подписание министерством обороны России 23 госконтрактов и трех дополнительных соглашений с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 170 миллиардов рублей.

В выставочных павильонах форума более 1,2 тысячи предприятий и организаций представили свыше 18 тысяч разработок и технологии в сфере обороны и безопасности, в том числе 78 иностранных оборонных предприятий из Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Словакии, Таиланда, Турции, Франции, Эстонии, Чехии, ЮАР и Южной Кореи. Национальные экспозиции представили Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.

Всего в работе выставки приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, 20 из которых возглавляли руководители оборонных ведомств.