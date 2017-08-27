Форум "Армия-2017" закончил работу

КУБИНКА (Московская область), 27 авг – РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2017" завершил работу в Подмосковье, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-центре форума.
По его словам, общее число участников деловой программы превысило 8,5 тысяч человек, в том числе более 2 тысяч специалистов высшей квалификации.
"Использование системы видеоконференцсвязи позволило расширить географию участников форума. Прямая связь была организована на 12 круглых столах с абонентами от Калининграда до Хабаровска, а также впервые с авиабазой Хмеймим в Сирии", — подчеркнул собеседник.
Он напомнил, что одним из ключевых событий форума стало подписание министерством обороны России 23 госконтрактов и трех дополнительных соглашений с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 170 миллиардов рублей.
Всего в работе выставки приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, 20 из которых возглавляли руководители оборонных ведомств.