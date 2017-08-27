Российские военные заявили о преодолении зависимости от импорта в сфере IT

КУБИНКА, 27 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ полностью избавились от импортозависимости в сфере информационных технологий. Об этом в воскресенье сообщил начальник Главного управления развития информационных и телекоммуникационных технологий МО Максим Бец.

По его словам, за десять лет российская промышленность сделала значительный шаг в области разработки современных информационных технологий.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что Вооруженные силы РФ в указанной области полностью освободились от импортной зависимости. Это подтвердил и сам форум "Армия-2017", — сказал Бец по итогам круглого стола, посвященного вопросам применения облачных технологий в интересах Минобороны РФ, который прошел на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017.

Он напомнил, что в работе форума принимают участие свыше 1,2 тысячи предприятий и организаций, которые представляют более 18 тысяч разработок и технологий в сфере обороны и безопасности.