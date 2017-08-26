ВКС представили на форуме "Армия-2017" новейшие достижения

КУБИНКА (Московская область), 26 авг — РИА Новости. Посетители парка "Патриот" в ходе международного форума "Армия-2017" имеют уникальную возможность ознакомиться с новейшими самолетами и вертолетами Воздушно-космических сил России, отечественными и зарубежными образцами вооружений, рассказал журналистам главком ВКС РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Конечно, то, что сделано за последние два года в парке "Патриот", вызывает гордость. Благодаря этому мы можем показать все достижения Воздушно-космических сил, которые есть на сегодняшний день. Люди могут прийти, посмотреть и поинтересоваться", — сказал он.

Бондарев напомнил, что в летной программе на аэродроме Кубинка и над полигоном Алабино свое мастерство показывают все пилотажные группы страны: "Соколы России", "Беркуты", "Стрижи" и "Русские витязи". Одиночный пилотаж будут "крутить" новейшие истребители, ударные вертолеты и учебно-боевые самолеты ВКС.

"Это необходимо, это надо показывать, и, наверное, лучшего места для военной техники, чем парк "Патриот", не найдешь", — подчеркнул главнокомандующий.

Он добавил, что выступление специальных гостей форума — пилотажной группы "Турецкие звезды" — будет особенно интересно не только для любителей и знатоков авиации, но и для профессиональных пилотов. "Впервые будет выступать турецкая пилотажная группа, которая покажет свое мастерство в небе России. Посмотрим, как отличается их техника пилотирования от нашей", — сказал Бондарев.