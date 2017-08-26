Беспримерный героизм. Минобороны рассекретило архивы о Сталинградской битве

Москва, 26 авг — РИА Новости. Министерство обороны РФ обнародовало архивные документы, которые связаны со Сталинградской битвой, сообщается на официальном сайте военного ведомства. Гости Международного военно-технического форума "Армия-2017" уже могут познакомиться с обнародованными данными и архивами.
Одна из ключевых битв
Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне, так как Красная армия захватила стратегическую инициативу, а поражение сил вермахта в этой битве подорвало доверие основных союзников Германии к ней.
Беспримерный героизм
Как отметили в российском военном ведомстве, обнародованные архивы прольют свет на события Сталинградской битвы, а также расскажут о героизме, который проявляли защитники города. В целом, в большей части рассекреченных документов речь идет о действиях штурмовых групп Красной армии в условиях городского боя, а также о снайперском противоборстве советских солдат и сил вермахта.
"Организованные боевые действия Южной группы прекратились, производится её приём в плен. Паулюс отказался дать приказ Северной группе о прекращении боевых действий, мотивируя тем, что он ею не командует. Северная группа войск противника продолжает оказывать упорное организованное сопротивление", — говорится в донесении Рокоссовского.
Наряду с советскими документами можно встретить и документы немецко-фашитского руководства, в которых подробно описывается хроника боев.
Другие театры боевых действий
В частности, некоторые документы рассказывают о подготовке советских войск к обороне Новороссийска, который был одним из ключевых портов в ходе Великой отечественной.
Также представлены документы, которые проливают свет на действия советской авиации и кораблей Северного флота.