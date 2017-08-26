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Безопасность

Беспримерный героизм. Минобороны рассекретило архивы о Сталинградской битве

07:0526.08.2017
(обновлено: 07:07 26.08.2017)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкУличный бой во время Сталинградской битвы. Архивное фотоУличный бой во время Сталинградской битвы. Архивное фото
© РИА Новости
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Москва, 26 авг — РИА Новости. Министерство обороны РФ обнародовало архивные документы, которые связаны со Сталинградской битвой, сообщается на официальном сайте военного ведомства. Гости Международного военно-технического форума "Армия-2017" уже могут познакомиться с обнародованными данными и архивами.

Одна из ключевых битв

Мобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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"Недооценили угрозу": рассекречены уникальные документы о первых днях войны
Сталинградская битва, начавшаяся 17 июля 1942 года, считается одной из самых крупнейших и важнейших в ходе Великой Отечественной войны. Силы вермахта намеревались разгромить Красную армию на юге СССР, однако советским войска не позволили осуществить реализацию плана немецко-фашистского командования, героически сражаясь. Всего боевые действия Сталинградской битвы длились 200 дней и завершились 2 февраля 1943 года.

Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне, так как Красная армия захватила стратегическую инициативу, а поражение сил вермахта в этой битве подорвало доверие основных союзников Германии к ней.

Беспримерный героизм

Как отметили в российском военном ведомстве, обнародованные архивы прольют свет на события Сталинградской битвы, а также расскажут о героизме, который проявляли защитники города. В целом, в большей части рассекреченных документов речь идет о действиях штурмовых групп Красной армии в условиях городского боя, а также о снайперском противоборстве советских солдат и сил вермахта.

Знамя Победы над Берлином
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Моя война
Среди рассекреченных документов можно увидеть уникальный рукописный текст телеграммы Константина Рокоссовского в Ставку Верховного Главнокомандования, в которой советский военоначальник рассказывает о пленении командующего 6-й немецкой армией Фридриха Паулюса.

"Организованные боевые действия Южной группы прекратились, производится её приём в плен. Паулюс отказался дать приказ Северной группе о прекращении боевых действий, мотивируя тем, что он ею не командует. Северная группа войск противника продолжает оказывать упорное организованное сопротивление", — говорится в донесении Рокоссовского.

Наряду с советскими документами можно встретить и документы немецко-фашитского руководства, в которых подробно описывается хроника боев.

Другие театры боевых действий

Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши от нацистов
Часть рассекреченных документов также посвящена операциям сил Красной армии против войск вермахта на Кавказе, в Севастополе и Заполярье, которые также внесли свой вклад в победу советских сил в Сталинграде, так как ведение боевых действий в этих районах не позволило Гитлеру с сосредоточить удар и давление на одном стратегическом направлении.

В частности, некоторые документы рассказывают о подготовке советских войск к обороне Новороссийска, который был одним из ключевых портов в ходе Великой отечественной.

Также представлены документы, которые проливают свет на действия советской авиации и кораблей Северного флота.

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