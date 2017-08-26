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Безопасность

Длинные руки Пентагона. Самые важные зарубежные военные базы США

08:0026.08.2017
(обновлено: 08:16 26.08.2017)
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© AP Photo / Koji UedaСамолет ВВС США на военнной авиабазе Андерсен на острове ГуамСамолет ВВС США на военнной авиабазе Андерсен на острове Гуам
© AP Photo / Koji Ueda

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Северная Корея полностью завершила подготовку к ракетному удару по американским базам на Гуаме. Об этом в начале недели сообщил РИА Новости временный поверенный в делах КНДР в России Зин Чжон Хеп. Ранее, напомним, глава государства Ким Чен Ын пригрозил ударить по военным объектам США на острове баллистическими ракетами, если Пентагон продолжит наращивать свое присутствие в Южной Корее.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Унь на экране телевизора. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon
"По-настоящему пожалеют": Трамп предостерег КНДР от атаки на Гуам
Можно много рассуждать о том, решится ли северокорейский лидер на такой шаг и чем ответят на это американцы. Однако цель для потенциальной атаки он выбрал более чем значительную. На Гуаме располагается одна из самых мощных и укрепленных военных баз Пентагона вне "домашней" территории США. И ее уничтожение может кардинально изменить баланс сил в регионе. РИА Новости публикует подборку самых стратегически важных американских военных объектов за рубежом.

Базы на Гуаме

На Гуаме у американцев развернуто два крупных военных объекта. Авиабаза "Андерсен" и морская база "Апра-Харбор" имеют для Пентагона стратегическое значение и являются его главными "мускулами" в тихоокеанском регионе. На первой с конца 1970-х годов базируются дальние бомбардировщики и ракетоносцы, способные нести ядерное оружие. Инфраструктура авиабазы позволяет принимать самолеты любого класса, в том числе и современные стратегические бомбардировщики B-52, B-1 Lancer и B-2 Spirit, а также истребители прикрытия, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и другие. По данным СМИ, на сегодняшний день здесь на дежурстве находится шесть самолетов B-1B, однако при необходимости воздушную группировку можно нарастить буквально за пару дней.

База ВВС США на острове Гуам
© REUTERS / Erik De Castro
Гуам подготовил рекомендации для жителей на случай ядерного удара Пхеньяна
С авиабазы Андерсен ВВС США имеют возможность наносить ракетно-бомбовые удары по целям на всем тихоокеанском побережье материковой Евразии. На сегодняшний день главная потенциальная цель гуамских "стратегов" — КНДР. Но они могут представлять потенциальную опасность и для крупных геополитических игроков в регионе — России и Китая.

Военно-морская база Апра-Харбор на западном побережье острова по своим размерам уступает только Перл-Харбору на Гаваях и является одним из двух крупных объектов ВМФ США на Тихом океане. Здесь расположен плавучий док для ремонта крупных надводных кораблей, в том числе универсальных десантных кораблей типа "Тарава". В будущем планируется перебросить на Гуам до 20 тысяч морских пехотинцев с японской Окинавы. Точных сведений о базирующихся в Апре кораблях нет, но по данным СМИ известно, что в 2016 году сюда прибыл подводный крейсер стратегического назначения с баллистическими ракетами "Пенсильвания". Кроме того, здесь базируются до четырех многоцелевых подводных лодок типа "Лос-Анджелес", регулярно патрулирующих Тихий океан.

© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Corey HookАмериканский стратегический бомбардировщик B-52 "Стратофортресс" на авиабазе Аль-Удейд в Катаре
© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Corey Hook
Американский стратегический бомбардировщик B-52 "Стратофортресс" на авиабазе Аль-Удейд в Катаре

Авиабаза "Рамштайн"

Авиабаза "Рамштайн" в Германии является штаб-квартирой ВВС США в Европе, крупнейшим американским военным объектом на территории ЕС, а также командным центром объединенной ПВО стран НАТО. Здесь служат и работают около 40 тысяч человек — 35 тысяч военных и пять тысяч гражданских специалистов. На сегодняшний день "Рамштайн" — основной перевалочный пункт для транспортировки грузов и личного состава США в Европе. Здесь базируется 16 эскадрилий военно-транспортных самолетов 86-го авиакрыла. Именно сюда перебрасывали войска и технику, которые последние месяцы проводят бесчисленные учения в Восточной Европе и Прибалтике с союзниками по НАТО. Кроме того, на этой базе хранится ядерное оружие (до 150 авиабомб).

Обязательная эвакуация порта Аранзас от урагана Харви, штат Техас. 24 августа 2017
© AP Photo / Eric Gay
Базы ВМС США в Техасе вывозят технику и персонал из-за урагана "Харви"
В случае гипотетического военного конфликта НАТО и России "Рамштайн" будет использоваться в качестве основного пункта приема техники и войск из-за океана, эвакуационного пункта (неподалеку находится крупнейший американский военный госпиталь за пределами США) и, возможно, аэродрома подскока для дальних и стратегических бомбардировщиков.

Авиабаза Аль-Удейд

С 2001 года "Аль-Удейд", расположенная в нескольких километрах южнее Дохи в Катаре, является главной американской авиабазой на Ближнем Востоке. Здесь дислоцируются передовой пункт Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) и штаб-квартира всей боевой авиации, приписанной к CENTCOM. В 2000-х вблизи "Аль-Удейд" разместили тысячи американских военных, порядка трех сотен танков "Абрамс", четыреста БМП "Брэдли", самоходную артиллерию, комплексы ПВО "Патриот". Взлетно-посадочные полосы длиной более 4000 метров могут принимать любые типы летательных аппаратов. Кроме военно-транспортной авиации и заправщиков, здесь базируются самолеты радиоэлектронной разведки и перехвата RC-135 V/W и постановщики помех EA-6B, истребители, бомбардировщики, беспилотные летательные аппараты.

Американские военные в Афганистане. Архивное фото
© AFP 2017 / Javed Tanveer
ВВС США могут активизировать операции в Афганистане после заявлений Трампа
База играла ключевую роль в обеспечении боевых операций в Ираке и Афганистане. В настоящее время в Катаре находится около 10 тысяч американских военнослужащих. Авиабаза Эль-Удейд имеет самое большое значение из 35 американских военных объектов в регионе. Именно отсюда сегодня координируются действия антитеррористической коалиции, возглавляемой США, в Сирии и Ираке.

Базы в Японии

Всего на территории Японии расположено более 90 военных объектов Вооруженных сил США, объединенных в отдельное командование United States Forces Japan (USFJ). Его штаб-квартира развернута на авиабазе "Йокота" восточнее Токио. Здесь служат более 14 тысяч военных и гражданских специалистов. База играет роль важного перевалочного пункта для американских контингентов, прибывающих служить в Японию по ротации. Отсюда они распределяются по другим военным объектам.

© AFP 2017 / DODАмериканский бомбардировщик B-2 Spirit сбрасывает бомбу B61-11
© AFP 2017 / DOD
Американский бомбардировщик B-2 Spirit сбрасывает бомбу B61-11

К ним относятся, например, одиннадцать баз Корпуса морской пехоты США (КМП), дислоцированные на сравнительно небольшом острове Окинава. Эти объекты включают в себя лагеря, тренировочные комплексы, аэродромы авиации КМП, логистические центры, арсеналы и другое. Здесь же, на аэродроме Кадена, базируется 18-е авиакрыло — одно из крупнейших в составе ВВС США. В него входят две истребительных эскадрильи на самолетах F-15C/D, спасательные подразделения, воздушные топливозаправщики, разведчики — всего около 80 летательных аппаратов. Кроме того, здесь расквартирован батальон 1-го артиллерийского полка ПВО Сухопутных войск США.

Отдельного упоминания заслуживает авиабаза "Мисава" к северу от Токио. Это один из немногих зарубежных аэродромов, на которые американцы решаются на ротационной основе перебрасывать свои самые современные самолеты — истребители пятого поколения F-22 Raptor. В целом же количество и состав военных баз армии, авиации и флота США в Японии говорит о том, что Пентагон рассматривает эту страну как возможный плацдарм  для военного противостояния Китаю, России и Северной Корее.

© Фото : Navy Petty Officer 3rd Class James VazquezАмериканский эсминец "Джон С. Маккейн" в Южно-Китайском море
© Фото : Navy Petty Officer 3rd Class James Vazquez
Американский эсминец "Джон С. Маккейн" в Южно-Китайском море
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