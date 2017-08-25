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Безопасность

Россия поставит в Буркина-Фасо вертолеты Ми-171Ш

Сюжет:
Международный военно-технический форум "Армия-2017" (117)
12:5325.08.2017
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© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фотоВоенно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию "Ростех") в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2017" подписал два контракта на поставку военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш и авиационных средств поражения в Буркина-Фасо, сообщил журналистам в пятницу заместитель генерального директора компании — директор департамента экспорта специмущества и услуг ВВС Сергей Корнев.

Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"
Россия и Бангладеш подписали контракт на поставку вертолетов Ми-171Ш
"Рособоронэкспорт подписал два контракта на поставку военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш и авиационных средств поражения в Буркина-Фасо. Наши партнеры получат две машины. Контракты будут исполнены в 2018 году", — сказал Корнев, слова которого процитировала пресс-служба компании.

Он отметил, что на вооружении военных Буркина-Фасо в настоящее время находятся вертолеты Ми-17 и Ми-24П.

"Подписание свидетельствует о высокой надежности и хороших эксплуатационных качествах российской авиационной техники. Кроме того, наши партнеры сообщили о намерении развивать военно-техническое сотрудничество. В настоящее время они рассматривают возможность приобретения у нас продукции военного назначения для других видов вооруженных сил", — добавил Сергей Корнев.

Вертолеты типа Ми-17 в течение последних 10 лет уверенно удерживают лидерство в объеме поставок на мировой рынок в сегменте средних многоцелевых и военно-транспортных вертолетов. Объем их экспорта составил 800 единиц и превысил общий объем поставок его зарубежных аналогов. Всего в течение последних 30 лет экспортировано более четырех тысяч машин этого типа в более чем 100 стран мира.

Открытие военно-технического форума "Армия-2017"
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМероприятия форума "Армия" проходят в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также в военных округах Вооруженных сил России и на Северном флоте.Международный военно-технический форум Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мероприятия форума "Армия" проходят в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также в военных округах Вооруженных сил России и на Северном флоте.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ работе форума участвуют представители более 100 государств и тысячи оборонных предприятий. На фото: багги "Чаборз М-6" на стенде Чеченской республики.Багги Чаборз М-6 на стенде Чеченской республики на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В работе форума участвуют представители более 100 государств и тысячи оборонных предприятий. На фото: багги "Чаборз М-6" на стенде Чеченской республики.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСвою продукцию на форуме представляют 78 иностранных предприятий 14 государств: Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кореи, Пакистана, Словакии, Таиланда, Турции, Франции, Чехии, Эстонии и ЮАР. На фото: танки Т-72Б3.Танки Т-72Б3 на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Свою продукцию на форуме представляют 78 иностранных предприятий 14 государств: Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кореи, Пакистана, Словакии, Таиланда, Турции, Франции, Чехии, Эстонии и ЮАР. На фото: танки Т-72Б3.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ день открытия форума министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел экспозицию концерна "Калашников", в том числе новые электромотоциклы и автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии.Министр обороны РФ Сергей Шойгу на международном военно-техническом форуме Армия-2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В день открытия форума министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел экспозицию концерна "Калашников", в том числе новые электромотоциклы и автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа форуме концерн "Калашников" провел презентацию своей новой мототехники: электромотоциклов, разработанных для сил специального назначения, подразделений ДПС и ППС полиции, а также линейку, созданную для Минобороны.Презентация мототехники разработки концерна Калашников в рамках международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На форуме концерн "Калашников" провел презентацию своей новой мототехники: электромотоциклов, разработанных для сил специального назначения, подразделений ДПС и ППС полиции, а также линейку, созданную для Минобороны.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОбщая площадь экспозиции выставки форума в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" превышает 300 тысяч квадратных метров. На фото: стенд МИА "Россия сегодня" на форуме "Армия-2017".Стенд МИА Россия сегодня на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Общая площадь экспозиции выставки форума в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" превышает 300 тысяч квадратных метров. На фото: стенд МИА "Россия сегодня" на форуме "Армия-2017".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРоссийские и зарубежные компании в рамках форума представили передовые разработки в области военной и гражданской авиации, военно-морских сил, бронетехники и ракетно-космической промышленности.Презентация новых разработок концерна Калашников на выставке в рамках международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Российские и зарубежные компании в рамках форума представили передовые разработки в области военной и гражданской авиации, военно-морских сил, бронетехники и ракетно-космической промышленности.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОбразцы бронекостюмов для военнослужащих на форуме "Армия-2017".Образцы бронекостюмов для военнослужащих на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Образцы бронекостюмов для военнослужащих на форуме "Армия-2017".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрототип тактического тренажера "Подвижная радиоуправляемая мишень".Прототип тактического тренажера Подвижная радиоуправляемая мишень на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прототип тактического тренажера "Подвижная радиоуправляемая мишень".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПрезентация новых разработок концерна "Калашников" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017".Презентация новых разработок концерна Калашников в рамках международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Презентация новых разработок концерна "Калашников" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ дни массового посещения форума (25, 26 и 27 августа) зрители увидят военное шоу "Вежливые люди", в рамках которого будет разыгран современный общевойсковой бой с участием тяжелой бронетехники, ударной авиации и штурмовых подразделений.Посетители на открытии международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В дни массового посещения форума (25, 26 и 27 августа) зрители увидят военное шоу "Вежливые люди", в рамках которого будет разыгран современный общевойсковой бой с участием тяжелой бронетехники, ударной авиации и штурмовых подразделений.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ рамках "Армии-2017" стартовала научно-деловая программа, в ходе которой, в частности, будут обсуждаться опыт Вооруженных сил РФ в Сирии и Арктике, перспективы развития военных роботов и совместные проекты России с другими странами.Подготовка к открытию международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В рамках "Армии-2017" стартовала научно-деловая программа, в ходе которой, в частности, будут обсуждаться опыт Вооруженных сил РФ в Сирии и Арктике, перспективы развития военных роботов и совместные проекты России с другими странами.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБоевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25".Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25".
© РИА Новости / Ильдус ГилязутдиновПерейти в фотобанкПосетительница на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во Владивостоке.Посетительница на международном военно-техническом форуме Армия-2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
Перейти в фотобанк
Посетительница на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во Владивостоке.
© РИА Новости / Ильдус ГилязутдиновПерейти в фотобанкЗаместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин осматривает корвет "Совершенный" на форуме "Армия-2017" во Владивостоке.Корвет Совершенный на международном военно-техническом форуме Армия-2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
Перейти в фотобанк
Заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин осматривает корвет "Совершенный" на форуме "Армия-2017" во Владивостоке.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкБронетранспортер БТР-82А во время динамического показа новейших образцов военной техники в рамках форума Южного округа "Армия-2017" на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.Бронетранспортер БТР-82А во время динамического показа новейших образцов военной техники в рамках Международного военно-технического форума Южного округа Армия-2017 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бронетранспортер БТР-82А во время динамического показа новейших образцов военной техники в рамках форума Южного округа "Армия-2017" на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВертолет Ми-8 и бронеавтомобили "Тайфун-К" во время показа новейших образцов военной техники на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.Вертолет Ми-8 и бронеавтомобили Тайфун-К во время динамического показа новейших образцов военной техники в рамках Международного военно-технического форума Южного округа Армия-2017 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вертолет Ми-8 и бронеавтомобили "Тайфун-К" во время показа новейших образцов военной техники на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПоказательные выступления военнослужащих в рамках Международного военно-технического форума Южного округа "Армия-2017" на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.Военнослужащие во время показательных выступлений в рамках Международного военно-технического форума Южного округа Армия-2017 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Показательные выступления военнослужащих в рамках Международного военно-технического форума Южного округа "Армия-2017" на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
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