Россия поставит в Буркина-Фасо вертолеты Ми-171Ш

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию "Ростех") в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2017" подписал два контракта на поставку военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш и авиационных средств поражения в Буркина-Фасо, сообщил журналистам в пятницу заместитель генерального директора компании — директор департамента экспорта специмущества и услуг ВВС Сергей Корнев.

"Рособоронэкспорт подписал два контракта на поставку военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш и авиационных средств поражения в Буркина-Фасо. Наши партнеры получат две машины. Контракты будут исполнены в 2018 году", — сказал Корнев, слова которого процитировала пресс-служба компании.

Он отметил, что на вооружении военных Буркина-Фасо в настоящее время находятся вертолеты Ми-17 и Ми-24П.

"Подписание свидетельствует о высокой надежности и хороших эксплуатационных качествах российской авиационной техники. Кроме того, наши партнеры сообщили о намерении развивать военно-техническое сотрудничество. В настоящее время они рассматривают возможность приобретения у нас продукции военного назначения для других видов вооруженных сил", — добавил Сергей Корнев.

Вертолеты типа Ми-17 в течение последних 10 лет уверенно удерживают лидерство в объеме поставок на мировой рынок в сегменте средних многоцелевых и военно-транспортных вертолетов. Объем их экспорта составил 800 единиц и превысил общий объем поставок его зарубежных аналогов. Всего в течение последних 30 лет экспортировано более четырех тысяч машин этого типа в более чем 100 стран мира.