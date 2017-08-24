Сенатор: Россия ответит на усиление военного присутствия США на Украине

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. США планируют расширение своего военного присутствия на Украине, и Россия будет принимать ответные меры и усиливать границы, заявил РИА Новости российский сенатор Игорь Морозов.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон намерен усилить отношения с Киевом на стратегическом уровне для поддержания мира и стабильности, а также рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия. Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь отметил, что обсудил с Мэттисом в Киеве расширение сотрудничества с США в военно-технической сфере.

"Очевидно, что все свидетельствует о том, что США будут расширять своё военное присутствие на Украине. Поскольку это происходит вблизи наших границ, мы будем принимать ответные меры, усиливать границу", — сказал Морозов.

По его словам, это усиление может происходить по аналогии с произведённым ранее размещением двух общевойсковых и одной танковой дивизии в Западном военном округе, а также "Искандеров" в Калининграде. "Это делалось, в том числе, как ответ на американские системы ПРО в Румынии. Здесь тоже необходимо реагировать", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что о планах расширять военное присутствие США на Украине говорит, в том числе, принятый конгрессом закон, позволяющий предоставлять Киеву летальное оружие, а также выделение на это финансовых средств.

Морозов отметил, что США, судя по их заявлениям, по-прежнему не заинтересованы в урегулировании ситуации на Украине.

"Подобные абсурдные заявления, возлагающие на Россию ответственность за выполнение минских соглашений, делались и раньше Вашингтоном. Это говорит о том, что они по-прежнему стараются использовать этот вопрос для давления на Россию, на президента Владимира Путина", — заявил он.